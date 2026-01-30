LIVE: 30 जनवरी की प्रमुख खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की अहम खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.- भारत के पास निपा आउटब्रेक को नियंत्रित करने की क्षमता: डब्ल्यूएचओ

- महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

- ब्रिटेन का चीन से व्यापार करना 'बेहद खतरनाक': डॉनल्ड ट्रंप

- गृहयुद्ध के बीच म्यांमार में सेना समर्थित पार्टी की बड़ी जीत

- क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों पर भी लगेगा टैरिफ: डॉनल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 29 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन देशों के सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा जो क्यूबा को तेल बेचते हैं या मुहैया कराते हैं. इस आदेश में एक पुराने कानून का हवाला देते हुए क्यूबा की सरकार को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है.

क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने डॉनल्ड ट्रंप के इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए इसे आक्रामक कार्रवाई करार दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया को यह देखना चाहिए कि कैसे क्यूबा और उसके लोग पिछले 65 सालों से सबसे क्रूर 'आर्थिक नाकेबंदी' झेल रहे हैं और अब उन्हें और भी बदतर हालात में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है. क्यूबा 1962 से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के साये में जी रहा है.

क्यूबा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मुख्य रूप से वेनेजुएला, मेक्सिको और रूस जैसे सहयोगियों पर निर्भर रहा है. हालांकि, इस महीने की शुरुआत में अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद से वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति बंद हो गई है.

ट्रंप ने साफ कहा है कि अब वेनेजुएला का तेल क्यूबा नहीं जाएगा और दावा किया कि क्यूबा की सरकार गिरने की कगार पर है. इस नए आदेश से मैक्सिको पर भारी दबाव पड़ने की संभावना है, जिसकी सरकारी तेल कंपनी 'पेमेक्स' ने 2025 में क्यूबा को प्रतिदिन लगभग 20,000 बैरल तेल भेजा था.

गृहयुद्ध के बीच म्यांमार में सेना समर्थित पार्टी की बड़ी जीत

म्यांमार के सरकारी मीडिया ने बताया है कि देश में चल रहे गृहयुद्ध के बीच हुए तीन चरणों वाले आम चुनाव में सेना समर्थित यूनियन एंड सॉलिडैरिटी पार्टी (यूएसडीपी) ने एकतरफा जीत हासिल की है. यूएसडीपी ने मतदान के सभी चरणों में अपना दबदबा बनाए रखा और संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत प्राप्त किया. निचले सदन की 263 सीटों में से पार्टी ने 232 पर जीत दर्ज की, जबकि ऊपरी सदन के घोषित नतीजों में भी उन्हें बड़ी बढ़त मिली है.

सेना समर्थित मीडिया रिपोर्ट्स और जुंटा प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब मार्च में संसद का सत्र बुलाए जाने की उम्मीद है. इसके बाद अप्रैल में नई सरकार के कार्यभार संभालने की योजना है. यह चुनाव प्रक्रिया 28 दिसंबर को शुरू होकर जनवरी के अंत तक चली. चुनाव नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची की चुनी हुई सरकार को चार साल पहले तख्तापलट के जरिए हटाए जाने के बाद आयोजित किए गए थे.

तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार भारी राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है. लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की सैन्य कार्रवाई ने देशव्यापी विद्रोह को जन्म दिया है. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार इस संघर्ष के कारण लगभग 36 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि

भारत में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की शुक्रवार, 30 जनवरी को 78वीं पुण्यतिथि है. 30 जनवरी, 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. बापू की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

पीएम मोदी ने एक्स पर दो पोस्ट साझा कर महात्मा गांधी को याद किया. पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा, "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन. पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है." दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया. इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है."

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महात्मा गांधी को नमन किया. उन्होंने लिखा, "जिस नफरत ने हमें बापू से जुदा किया, उसका तोड़ भी बापू की ही राह है… सत्य का उजाला, अहिंसा की ताकत, और प्रेम की करुणा. बलिदान दिवस पर राष्ट्रपिता को नमन."

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, "सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े उपासक बापू के आदर्श हिंदुस्तान की नींव में बसे हैं, जिनसे हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हौसला और शक्ति मिलती है."

ब्रिटेन का चीन से व्यापार करना 'बेहद खतरनाक': डॉनल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन द्वारा चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने को बेहद खतरनाक करार दिया है. यह टिप्पणी तब आई है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर चीन के तीन दिवसीय दौरे पर हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. एक डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर के दौरान जब उनसे ब्रिटेन के बढ़ते चीनी निवेश और समझौतों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "खैर, उनके लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक है."

इसके जवाब में डाउनिंग स्ट्रीट ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन को इस यात्रा और इसके उद्देश्यों के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी. ब्रिटेन ने यह भी याद दिलाया कि खुद डॉनल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन जाने वाले हैं.

ट्रंप ने अपनी चेतावनी केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रखी, बल्कि कनाडा को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कनाडा के लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक है. कनाडा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है...और आप चीन को समाधान के रूप में नहीं देख सकते."

इन चेतावनियों के बावजूद, किएर स्टार्मर ने अपनी यात्रा को सफल बताया है. बैंक ऑफ चाइना में आयोजित यूके-चाइना बिजनेस फोरम में उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत बहुत सकारात्मक रही और अब ब्रिटेन-चीन के रिश्ते "एक अच्छी और मजबूत स्थिति" में हैं.

भारत से अन्य देशों में निपा वायरस फैलने का खतरा बेहद कम: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि भारत में सामने आए दो मामलों से अन्य देशों में निपा वायरस के फैलने के खतरा बेहद कम है. स्वास्थ्य एजेंसी ने शुक्रवार, 30 जनवरी को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि वो इसके चलते भारत पर यात्रा या व्यापार प्रतिबंध लगाने का सुझाव नहीं देते. डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि भारत के पास ऐसे आउटब्रेक को नियंत्रित करने की क्षमता है और वे भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं.

भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दिसंबर के आखिरी हफ्ते मेंनिपा वायरस के दो मामले सामने आए थे. भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बताया था कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 196 लोगों की पहचान कर, सभी की जांच की गई और उनमें से किसी में भी निपा वायरस की पुष्टि नहीं हुई. भारत सरकार ने दावा किया था कि निपा वायरस को आगे फैलने से रोक दिया गया है.

इसके बाद निपा वायरस के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड समेत कई देशों ने हवाईअड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, निपा वायरस चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैलता है. इसके चलते तेज बुखार और दिमाग में सूजन हो सकती है. इस वायरस की मृत्यु दर 40 से 75 फीसदी है और इसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इसे खतरनाक माना जाता है.