जरुरी जानकारी | मई के दौरान एआई, मशीन लर्निंग में भर्तियां 25 प्रतिशत बढ़ीं, आईटी क्षेत्र में आई गिरावटः रिपोर्ट Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. मई माह में कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) क्षेत्र में भर्तियों की संख्या में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में नौकरी के अवसरों में गिरावट देखी गई। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। एजेंसी न्यूज Bhasha| A+ A- नयी दिल्ली, दो जून मई माह में कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) क्षेत्र में भर्तियों की संख्या में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में नौकरी के अवसरों में गिरावट देखी गई। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ‘नौकरी जॉबस्पीक मई 2025’ रिपोर्ट कहती है कि आईटी क्षेत्र से जुड़ी नई नौकरियां मई, 2025 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले पांच प्रतिशत घट गईं। नौकरी डॉट कॉम के मुख्य कारोबार अधिकारी पवन गोयल ने कहा, ‘‘मई के दौरान महानगरों में एआई एवं मशीन लर्निंग से जुड़ी भूमिकाओं पर भर्तियों में लगातार तेजी देखी गई। इसी के साथ वरिष्ठ पेशेवरों की मांग भी स्थिर बनी रही। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो पिछले एक साल से मजबूत बनी हुई है।’’ रिपोर्ट के मुताबिक, मई, 2025 में कुल भर्ती परिदृश्य स्थिर रहने के बीच रियल एस्टेट पांच प्रतिशत और बीमा छह प्रतिशत बढ़कर अपेक्षाकृत चमकदार क्षेत्र के रूप में उभरे। इसके उलट खुदरा, दूरसंचार और बैंकिंग, वित्त एवं ब्रोकिंग क्षेत्रों में भर्तियां आठ-नौ प्रतिशत तक घट गईं। हालांकि, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में यूनिकॉर्न कंपनियों की भर्तियों में 29 प्रतिशत तक तेजी देखी गई। शहरों के लिहाज से हैदराबाद और कोच्चि में क्रमशः सात प्रतिशत और आठ प्रतिशत की भर्ती वृद्धि देखी गई, जिसमें से अधिकांश वृद्धि 16 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले पेशेवरों की थी। पुणे में भी कुल भर्ती में चार प्रतिशत वृद्धि हुई। नौकरी डॉट कॉम एक ऑनलाइन रोजगार पोर्टल है जो रिक्त पदों के सूचीबद्ध होने और उन पर भर्तियां किए जाने से जुड़ी गतिविधियों का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट तैयार करता है। (यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

0%A4%AE%E0%A4%88+%E0%A4%95%E0%A5%87+%E0%A4%A6%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8+%E0%A4%8F%E0%A4%86%E0%A4%88%2C+%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8+%E0%A4%B2%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82+25+%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4+%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%80%E0%A4%82%2C+%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%9F%E0%A5%80+%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%86%E0%A4%88+%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%9F%E0%A4%83+%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F&body=Check out this link https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fagency-news%2Fai-during-may-machine-learning-recruitment-increased-by-25-percent-fall-in-it-sector-report-r-2640075.html" title="Share by Email">