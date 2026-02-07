Ukraine Updates: यूक्रेन पर रूस का भीषण हवाई हमला कीव ने अमेरिका से तत्काल मदद की गुहार लगाई

यूक्रेन पर रूस का इस साल का सबसे घातक हमला, 400 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं... जेलेंस्की ने US से मांगी ये चीज

कीव, यूक्रेन: रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर इस साल के सबसे घातक हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है, जिसमें देश भर के शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया. यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, रूसी सेना ने इस हमले में बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे व्यापक तबाही हुई और कई लोग हताहत हुए. इस भीषण हमले के बाद, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका से तत्काल और निर्णायक सैन्य सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, ताकि देश अपनी रक्षा कर सके. Russia Ukraine War: रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 25 लोगों की मौत की खबर

हमले का विवरण और प्रभाव

यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि रूसी सेना ने विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करते हुए कई लहरों में हमला किया. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, हमले में 400 से अधिक ड्रोन और लगभग 40 मिसाइलें दागी गईं, हालांकि सटीक संख्या की पुष्टि अभी भी जारी है. इन हमलों ने ऊर्जा सुविधाओं, आवासीय भवनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई और आपातकालीन सेवाओं को भारी नुकसान हुआ. राजधानी कीव सहित कई शहरों में हवाई हमले के सायरन लगातार बजते रहे, और निवासियों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी. यूक्रेनी रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश हमलावर ड्रोनों और मिसाइलों को रोकने का दावा किया है, लेकिन फिर भी कुछ लक्ष्य भेदने में सफल रहे, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ.

ज़ेलेंस्की की अमेरिका से अपील

इस बड़े पैमाने के हमले के तुरंत बाद, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक भावुक अपील जारी करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से तत्काल सैन्य सहायता का आह्वान किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने और रूसी हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त हथियार प्रणालियों, विशेष रूप से वायु रक्षा प्रणालियों और गोला-बारूद की सख्त आवश्यकता है. ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सहायता में किसी भी देरी से यूक्रेन की रक्षा क्षमताएं कमजोर होंगी और इससे रूस को और अधिक आक्रामक होने का प्रोत्साहन मिलेगा. उनकी यह अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन के लिए एक बड़े सहायता पैकेज को लेकर गतिरोध बना हुआ है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और पृष्ठभूमि

इस नवीनतम रूसी हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़ी निंदा की है. संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा करते हुए तत्काल शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है. यह हमला यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के दो साल से अधिक समय बाद हुआ है, और यह दर्शाता है कि संघर्ष अभी भी तीव्र बना हुआ है. यूक्रेन लगातार पश्चिमी सहयोगियों से अधिक उन्नत हथियार और गोला-बारूद की मांग कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब उसकी सेना को पूर्वी मोर्चे पर रूसी दबाव का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कई देशों ने यूक्रेन को महत्वपूर्ण सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की है, लेकिन कीव का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है, खासकर रूस के लगातार बढ़ते हमलों के मद्देनजर.

यूक्रेन पर रूस का यह नवीनतम और भीषण हमला युद्ध की गंभीरता को रेखांकित करता है और यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिका से की गई अपील वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है कि कैसे पश्चिमी देशों की सहायता यूक्रेन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन की इस तत्काल आवश्यकता पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि यह संघर्ष के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.