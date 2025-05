VIDEO: गोरे किसानों पर अत्याचार? ट्रंप-रामफोसा के बीच तीखी नोकझोंक! साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्लेन गिफ्ट पर कसा तंज

वॉशिंगटन/जोहान्सबर्ग: व्हाइट हाउस में बुधवार को एक असाधारण दृश्य देखने को मिला, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच गोरे किसानों के मुद्दे पर तीखी बहस हो गई. ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए वीडियो सबूत भी दिखाए, जबकि रामफोसा ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया.

मुलाकात की शुरुआत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी. दोनों नेताओं ने गोल्फ पर चर्चा की और अफ्रीका में गोल्फ खिलाड़ियों की तारीफ की. बातचीत व्यापार और खनिज डील तक पहुंची ही थी कि ट्रंप ने अचानक अपने स्टाफ से कहा – “लाइट्स बंद करो, वीडियो चलाओ.”

ओवल ऑफिस में बैठे दोनों नेताओं के सामने अचानक एक वीडियो चलाया गया, जिसमें ट्रंप के अनुसार साउथ अफ्रीका में हजारों गोरे किसानों की कब्रें दिखाई गई थीं. ट्रंप ने इस वीडियो को नरसंहार का प्रमाण बताया और रामफोसा से पूछा कि वह इस पर क्या कार्रवाई करेंगे.

रामफोसा ने संयम बनाए रखते हुए कहा कि उन्होंने यह वीडियो पहले कभी नहीं देखा है और इसकी सत्यता की जांच की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि दक्षिण अफ्रीका में अपराध सभी जातियों को प्रभावित करता है – न कि केवल गोरों को. “हमारे देश में हिंसा है, लेकिन इससे पीड़ितों में अधिकतर अश्वेत हैं,” रामफोसा ने कहा.

रामफोसा की बातों के बावजूद ट्रंप नहीं रुके. उन्होंने कई प्रिंटेड न्यूज रिपोर्ट्स दिखाते हुए ज़ोर-ज़ोर से “हत्या... हत्या…” कहना शुरू किया. ट्रंप बार-बार कहते रहे कि अमेरिका में लोग गोरे किसानों की दुर्दशा से बेहद चिंतित हैं.

