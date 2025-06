VIDEO: मॉस्को एयरपोर्ट पर हैवानियत, शख्स ने बच्चे को जमीन पर पटका, कोमा में जिंदगी की जंग लड़ रहा मासूम

Moscow Airport Child Attack Video: रूस के मॉस्को एयरपोर्ट से एक बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. इस वीडियो में एक शख्स एक छोटे बच्चे के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करता हुआ दिख रहा है.

घटना मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है. यहाँ एक शख्स ने 18 महीने के एक मासूम बच्चे को बेरहमी से उठाकर कंक्रीट के फर्श पर पटक दिया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्चा और उसकी माँ ईरान के रहने वाले हैं. वो हाल ही में ईरान और इज़रायल के बीच चल रहे तनाव से बचने के लिए रूस आए थे.

वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि हमलावर बच्चे के पास आता है, इधर-उधर देखता है और फिर अचानक उसे उठाकर सीधे सिर के बल फर्श पर पटक देता है. इस भयानक हमले के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

BREAKING:

Belarusian Jewish traveler at Moscow airport reportedly encountered an Iranian child whose family had fled the Israeli war—and brutally assaulted him.

The child is now in a coma with severe injuries.#Irán #IranVsIsrael pic.twitter.com/JXDkuc36pI

— ER syed Amber Rizvi (@AmberRizvi302) June 25, 2025