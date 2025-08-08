LIVE: टैरिफ विवाद: ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत. हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं.- टैरिफ विवाद: ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना एक अभूतपूर्व आदेश वापस ले लिया, जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक क्षेत्राधिकार से हटाने और एक अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ बैठने का निर्देश दिया था.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपनी उस टिप्पणी को हटा दिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस प्रशांत कुमार की एक दीवानी मामले में आपराधिक कार्यवाही को अनुमति देने के लिए आलोचना की थी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका इरादा न्यायाधीश को शर्मिंदा करना या उन पर दोष लगाना नहीं था.

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवाई के अनुरोध के बाद इन टिप्पणियों को हटा रही है, जिन्होंने इस मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार करते हुए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मालिक होते हैं, यह मामला उन्हीं पर छोड़ दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4 अगस्त को एक अभूतपूर्व आदेश जारी किया था, जिसमें जस्टिस कुमार को पद छोड़ने तक आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटा दिया गया था. यह आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक दीवानी विवाद में आपराधिक प्रकृति के समन को गलत तरीके से बरकरार रखा था.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समूह ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर जस्टिस कुमार को आपराधिक रोस्टर से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पूर्ण अदालत की बैठक बुलाने का आग्रह किया था. जस्टिस अरिंदम सिन्हा द्वारा लिखे गए इस पत्र पर सात न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत के 4 अगस्त के आदेश पर दुःख जताया था.

क्या खास है ओपनएआई के नए चैटजीपीटी-5 मॉडल में

ओपनएआई ने चैटजीपीटी के लिए नवीनतम और सबसे उन्नत अपडेट जीपीटी-5 का अनावरण किया है. कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने 7 अगस्त को एक लाइवस्ट्रीम के दौरान बताया कि यह नया मॉडल अपने पिछले मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा उपयोगी और आसान है. ऑल्टमैन ने जीपीटी-3 को एक 'मेधावी हाईस्कूल छात्र', जीपीटी-4 को एक 'होशियार कॉलेज छात्र' और जीपीटी-5 को 'किसी भी क्षेत्र में एक वास्तविक पीएचडी स्तर का विशेषज्ञ' बताया.

ऑल्टमैन ने कहा, "जीपीटी-5 जीरो से शुरू करके एक पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकता है." उन्होंने इसे मांग पर एक अविश्वसनीय महाशक्ति बताया, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. कंपनी ने यह भी बताया कि यह नया मॉडल लगातार याददाश्त, स्वायत्तता और विभिन्न कार्यों में अनुकूलनशीलता जैसी कुछ सीमाओं के साथ आता है. इस नए मॉडल के साथ, उपयोगकर्ता अपने चैट के लिए एक कस्टम रंग चुन सकते हैं और कई तरह के पूर्वनिर्धारित व्यक्तित्वों का चुनाव कर सकते हैं.

जीपीटी-5 को 7 अगस्त को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया. कोई भी व्यक्ति मुफ्त में चैटजीपीटी का उपयोग कर सकता है, लेकिन उपयोग की सीमाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि उपयोगकर्ता ग्राहक है या नहीं. कंपनी ने बताया कि प्लस ग्राहकों को असीमित पहुंच मिलती है, जबकि प्रो ग्राहकों को जीपीटी-5 प्रो तक पहुंच मिलती है, जो अधिक व्यापक और सटीक उत्तरों के लिए विस्तारित तर्क के साथ एक संस्करण है. प्लस सदस्यता की कीमत प्रति माह 20 डॉलर है, जबकि प्रो की कीमत 200 डॉलर है.

एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका देगा $5 करोड़

अमेरिका ने गुरुवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि को दोगुना करके पांच करोड़ डॉलर कर दिया. ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्कर होने और अमेरिका में फेंटेनाइल-युक्त कोकीन की तस्करी करने के लिए कार्टेल के साथ काम करने का आरोप लगाया है. इससे पहले जनवरी में घोषित इनाम की राशि ढाई करोड़ डॉलर थी.

अमेरिकी न्याय विभाग और विदेश विभाग ने गुरुवार को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले के लिए पांच करोड़ डॉलर के ऐतिहासिक इनाम की घोषणा की है. अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, "वह दुनिया के सबसे बड़े मादक पदार्थ तस्करों में से एक है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है."

निकोलस मादुरो पर क्या आरोप हैं?

बोंडी ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मादुरो पर ट्रेन डी अरागुआ और सिनालोआ कार्टेल जैसे प्रमुख आपराधिक समूहों के साथ काम करने का आरोप लगाया. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, मादुरो और वेनेजुएला के अन्य उच्च लोगों पर कई आरोप लगाए गए थे, जिनमें "नार्को-आतंकवाद" की साजिश में भाग लेना भी शामिल था.

बोंडी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने "मादुरो और उनके सहयोगियों से 30 टन कोकेन जब्त की है, जिसमें से लगभग सात टन कोकेन खुद मादुरो से संबंधित है."

ट्रंप ने चीन से संबंधों के कारण इंटेल के सीईओ से इस्तीफा मांगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इंटेल के नए सीईओ लिप-बू टान से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है. ट्रंप ने टान को हितों के टकराव वाला शख्स बताया, क्योंकि उनके चीनी कंपनियों के साथ संबंध हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अप्रैल में विशेष रूप से रिपोर्ट किया था कि टान ने सैकड़ों चीनी उन्नत विनिर्माण और चिप फर्मों में कम से कम 20 करोड़ डॉलर का निवेश किया था, जिनमें से कुछ का संबंध चीनी सेना से था.

ट्रंप की यह टिप्पणी रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन द्वारा इंटेल के बोर्ड अध्यक्ष को एक पत्र भेजे जाने के एक दिन बाद आयी है, जिसमें उन्होंने टान के चीनी कंपनियों से संबंधों और उनकी पूर्व कंपनी कैडेंस डिजाइन से जुड़े एक हालिया आपराधिक मामले पर सवाल उठाए थे.

ट्रंप की इस कार्रवाई ने इंटेल के शेयरों को 3% नीचे गिरा दिया. इंटेल अमेरिका के घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक स्तंभ है. पिछले साल, इसने 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत नए कारखाने बनाने के लिए 8 अरब डॉलर की सब्सिडी हासिल की थी.

पिछले साल के अंत में, कंपनी ने अपने तत्कालीन सीईओ पैट गेल्सिंगर को उनकी चार साल की योजना पूरी होने से पहले ही हटा दिया था. इसके बाद बोर्ड ने पूर्व बोर्ड सदस्य टान को सीईओ नामित किया, ताकि वे अपने गहरे उद्योग संबंधों और सफल निवेश के ट्रैक रिकॉर्ड का उपयोग करके कंपनी को पुनर्जीवित कर सकें.

दुनिया में गैंडों की कुछ प्रजातियों की संख्या बढ़ी, कुछ की घटी

दुनिया की पांच गैंडा प्रजातियों के लिए नवीनतम वैश्विक गणना के परिणाम मिले-जुले रहे हैं. यह रिपोर्ट राइनो विशेषज्ञ समूहों द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका जिम्मा सीआईटीईएस सचिवालय को सौंपा गया था. रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले काले गैंडों की संख्या 6,195 से बढ़कर 6,788 हो गई है. इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इस वृद्धि को इस संकटग्रस्त प्रजाति के लिए एक जीत बताया है. इन वैश्विक जनसंख्या अनुमानों में केवल जंगली या राष्ट्रीय उद्यानों में रहने वाले गैंडों को शामिल किया गया है, न कि चिड़ियाघरों में रहने वालों को.

उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल के मूल निवासीग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो (एक सींग वाले गैंडे) की संख्या भी 4,014 से थोड़ी बढ़कर 4,075 हो गई है. ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो संरक्षण की एक सफल कहानी है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में इनकी संख्या सिर्फ 200 के करीब थी. रिपोर्ट के मुताबिक, अब पृथ्वी पर गैंडों की सबसे बड़ी प्रजाति को रिकवरी की स्थिति में माना जाता है.

अफ्रीका में, सफेद गैंडों की संख्या 15,942 से घटकर 15,752 हो गई है. यह 2021 की पिछली गणना के बाद से 190 गैंडों की गिरावट है. रिपोर्ट के अनुसार, इसका मुख्य कारण बढ़ते शिकार का दबाव, लंबे समय तक सूखा और प्रबंधन संबंधी सीमाएं हैं. हालांकि, एक सकारात्मक बात यह है कि गैंडे के सींग के अवैध व्यापार में हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर कमी आई है.

"वोट चोरी" के मुद्दे पर कांग्रेस का बेंगलुरू में प्रदर्शन

कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान महादेवपुरा विधानसभा सीट पर अध्ययन के आधार पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. शुक्रवार को राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, फ्रीडम पार्क में कथित वोट चोरी के खिलाफ एक विरोध रैली का नेतृत्व करेंगे, और मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन देने के लिए मार्च करेंगे.

राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कई मंत्री इस विरोध और मार्च में भाग लेंगे. कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को "हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा संघर्ष" नाम दिया है.

राहुल के आरोप पर क्या बोली बीजेपी

बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी हार की हताशा और संवैधानिक संस्थानों पर हमला बताया है. बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा, "राहुल गांधी की रणनीति सिर्फ उम्मीद पर टिकी है कि वह एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन यह दिन कभी नहीं आएगा. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर नाकाम रही."

वहीं बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल के बयान को "चुनावी गुस्से" की भाषा बताया. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रालहाद जोशी ने राहुल गांधी के दावों को "गंभीर नहीं" बताया और सवाल किया कि उन्होंने कथित मतदाता धोखाधड़ी के खिलाफ कोई याचिका क्यों नहीं दायर की.

टेक्सस सैन्य अड्डे पर आप्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएगा अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका, टेक्सस राज्य के एक सैन्य अड्डे पर आप्रवासियों के लिए अब तक का अपना सबसे बड़ा हिरासत केंद्र बनाने की योजना बना रहा है. पेंटागन ने गुरुवार को घोषणा की कि मैक्सिकन सीमा के पास, टेक्सास के फोर्ट ब्लिस अड्डे पर एक हिरासत केंद्र स्थापित करने की योजना इस महीने से शुरू होकर लगभग 1,000 आप्रवासियों को रखने में सक्षम होगी.

रक्षा विभाग के अनुसार, कैंप ईस्ट मोंटाना नाम की इस सुविधा का विस्तार "आने वाले हफ्तों और महीनों" में न के लिए 5,000 बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा.

आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के संबंध में अमेरिकी मीडिया ने बताया कि रक्षा विभाग इस हिरासत केंद्र को धन दे रहा है, जिसमें कम समय के टेंट लगाए जाएंगे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हालांकि यह सुविधा एक सैन्य अड्डे पर बनाई जा रही है, लेकिन वहां रखे गए लोगों की जिम्मेदारी गृह सुरक्षा विभाग की होगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों की गिरफ्तारी और उन्हें तुरंत निर्वासित करना अपना केंद्रीय और महत्वपूर्ण एजेंडा बनाया है, और आईसीई के एजेंट देश भर में फैक्टरियों और खेतों पर छापे मार रहे हैं और लोगों को हिरासत में ले रहे हैं.

पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के बीच क्या बात हुई

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, ऊर्जा,

रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बातचीत को "अच्छा" बताया.

उन्होंने लिखा, "राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार बनाने के लिए उनका धन्यवाद. हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक मजबूत, जन-केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है."

दोनों नेताओं के बीच पिछले महीने ब्राजील में मुलाकात हुई थी.

इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर कब्जे की योजना को दी मंजूरी

इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को लिए गए इस फैसले से गाजा में इस्राएल के 22 महीने पुराने हमले में और वृद्धि हो गई है. यह हमला 7 अक्टूबर, 2023 को आतंकवादी समूह हमास द्वारा किए गए हमलों के जवाब में शुरू किया गया था.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस्राएल युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करेगा. द टाइम्स ऑफ इस्राएल के अनुसार, सुरक्षा कैबिनेट के अधिकांश सदस्यों ने युद्ध समाप्त करने के लिए पांच शर्तों का समर्थन किया है:

हमास को पूरी तरह से निःशस्त्र करना.

सभी 50 शेष बंधकों की वापसी, जिनमें से 20 के जीवित होने का अनुमान है.

गाजा पट्टी को सैन्य बलों से मुक्त करना.

गाजा पट्टी पर इस्राएल का सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करना.

एक ऐसी वैकल्पिक नागरिक सरकार का गठन जो हमास या फलस्तीनी प्राधिकरण से संबंधित न हो.

कनाडा में 21 साल की भारतीय छात्र की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

कनाडा में 21 वर्षीय भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. हैमिल्टन पुलिस ने ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स से मंगलवार को 32 साल के आरोपी जेरडाइन फोस्टर को गिरफ्तार किया और उस पर हत्या करने के अलावा हत्या के प्रयास के तीन मामलों में भी आरोप लगाए. मोहॉक कॉलेज में फिजियोथेरेपी कोर्स की द्वितीय वर्ष की छात्रा रंधावा को 17 अप्रैल को एक बस स्टॉप के पास खड़े होने के दौरान एक गोली लग गई थी. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

कश्मीर में किताबों पर बैन के बाद दुकानों पर छापे

जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में किताबों की दुकानों और पब्लिशिंग हाउसों पर छापे मारे हैं. सरकार का दावा है कि ये किताबें "गलत बातों" और "अलगाववाद" को बढ़ावा देती हैं.

इस आदेश के तहत, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय, संवैधानिक विशेषज्ञ एजी नूरानी और प्रसिद्ध शिक्षाविदों और इतिहासकारों जैसे सुमंत्र बोस, क्रिस्टोफर स्नेडन और विक्टोरिया स्कोफील्ड की किताबों को बेचना या रखना कानूनी रूप से अपराध होगा.

सरकार ने उन पर भारत के खिलाफ "युवाओं को गुमराह करने में प्रमुख भूमिका निभाने" का आरोप लगाया है. बैन के आदेशों के अनुसार, इन लेखकों की किताबों को बेचना, खरीदना या अपने पास रखना अब दंडनीय अपराध है. प्रतिबंध की घोषणा बुधवार को की गई और गुरुवार को किताबों की दुकानों पर छापेमारी शुरू हुई ताकि ऐसी सभी किताबों को जब्त किया जा सके.

पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "इस अभियान का लक्ष्य अलगाववादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाली या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाली सामग्री को नष्ट करना था. जनता से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाती है."

पुलिस ने कहा कि आदेश का पालन करते हुए, पुलिस कर्मियों ने गुरुवार को श्रीनगर शहर और क्षेत्र के कई स्थानों पर किताबों की दुकानों, सड़क किनारे किताब बेचने वालों पर छापे मारे और प्रतिबंधित साहित्य जब्त करने के लिए प्रकाशन गृहों और अन्य प्रतिष्ठानों की तलाशी ली.

इससे पहले फरवरी में, श्रीनगर समेत कई शहरों में अधिकारियों ने इसी तरह का छापेमारी अभियान चलाया था और घरों और दुकानों से इस्लामी साहित्य सहित किताबें जब्त की गई थीं.

टैरिफ विवाद: ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत और अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि टैरिफ विवाद सुलझने तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी.

ओवल ऑफिस में न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्रंप से सवाल किया 'भारत के टैरिफ के संबंध में, क्या आप 50% टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद करते हैं?' इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक नहीं."

इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा. ये अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क विशेष रूप से रूस से भारत के तेल खरीदने के कारण लगाया गया है और प्रशासन अन्य देशों के खिलाफ भी ऐसे मामलों में अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकता है.

ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को संकेत दिया कि भारत किसी दबाव में झुकेगा नहीं. नई दिल्ली में एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "मुझे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं." उन्होंने कहा भारत अपने किसानों और मछुआरों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा.