Pakistan Bus Blast Video: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा बम धमाका, खुज़दार बस विस्फोट में 4 बच्चों की मौत, 38 घायल

Khuzdar School Bus Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से बम धमाके की खबर सामने आ रही है. खुज़दार जिले में बुधवार सुबह एक स्कूल बस में बम धमाका हुआ, जिसमें 4 बच्चों की जान चली गई और 38 लोग घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब बस ज़ीरो पॉइंट के पास से गुजर रही थी.

खुज़दार के डिप्टी कमिश्नर यासिर इक़बाल दश्ती ने धमाके की पुष्टि करते हुए बताया कि बस में सवार बच्चे स्कूल जा रहे थे. धमाका इतना ज़ोरदार था कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घायल बच्चों और अन्य लोगों को तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया.

अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाके के पीछे कौन लोग हैं, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित हमला हो सकता है. स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हैं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में गुस्सा है कि आखिर मासूम बच्चों को निशाना क्यों बनाया गया. स्कूल प्रशासन और परिजन इस दर्दनाक हादसे से गहरे सदमे में हैं. सरकार और सुरक्षा बलों से मांग की जा रही है कि इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सज़ा दी जाए.

اے پی ایس خضدار کی سکول بس اور 5 بچوں کہ شہادت کی اطلاع ہے😰 😓

A bus carrying children from APS School Khuzdar was targeted by a VBIED in Balochistan. At least 5 children reported shaheed, several injured and shifted to CMH. pic.twitter.com/e1IP7LFxX6

— Sabee Kazmi (@SabeeKazmi786) May 21, 2025