IPL 2026: विवादों के बीच RCB का बड़ा कदम, टीम बस से हटाई गई यश दयाल की तस्वीरें; यौन शोषण के आरोपों से घिरा है तेज गेंदबाज (Watch Video)

IPL 2026 के लिए RCB टीम बस (Photo X@cricket_live247)

बेंगलुरु: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) यानी आईपीएल (IPL) 2026 की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) यानी आरसीबी (RCB) की टीम एक बार फिर चर्चा में है. ताजा जानकारी के अनुसार, फ्रेंचाइजी ने अपनी आधिकारिक टीम बस के नए 'बस रैप' (Bus Wrap) से तेज गेंदबाज यश दयाल की तस्वीरों को हटा दिया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video) और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टीम की ब्रांडिंग में यश दयाल (Yash Dayal) कहीं नजर नहीं आ रहे हैं. माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी ने यह फैसला खिलाड़ी पर लगे गंभीर कानूनी आरोपों के बाद हो रही सार्वजनिक आलोचना को देखते हुए लिया है.

विवादों के बीच रिटेंशन पर उठे थे सवाल

आरसीबी ने आईपीएल 2026 के लिए यश दयाल को 5 करोड़ रुपये में रिटेन (Retain) किया था. फ्रेंचाइजी के इस फैसले की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा हुई थी. प्रशंसकों का तर्क था कि जिस खिलाड़ी पर इतने गंभीर आरोप हों, उसे टीम में बनाए रखना फ्रेंचाइजी की छवि को नुकसान पहुँचा सकता है. अब टीम बस से उनकी तस्वीरों को हटाया जाना इस विवाद को शांत करने और सार्वजनिक आलोचना को कम करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ साल 2025 के मध्य में यौन शोषण और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला सामने आने के बाद से ही दयाल लगातार कानूनी प्रक्रियाओं और विवादों से घिरे हुए हैं. चूंकि यह मामला एक नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है.

RCB टीम बस रैप पर यश दयाल नहीं

RCB team bus looks amazing for IPL 2026. RCB has removed Yash Dayal from the poster and has also sidelined him. pic.twitter.com/0lhYDja81E — Sonu (@Cricket_live247) March 21, 2026

ब्रांड वैल्यू और फ्रेंचाइजी की छवि

आईपीएल जैसी बड़ी लीग में फ्रेंचाइजी अपनी ब्रांड वैल्यू और 'क्लीन इमेज' को लेकर काफी सतर्क रहती हैं. खेल जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमोटशनल ब्रांडिंग और विज्ञापनों से दयाल को दूर रखना टीम की 'डैमेज कंट्रोल' रणनीति का हिस्सा हो सकता है. फ्रेंचाइजी यह संदेश देना चाहती है कि वह मैदान के बाहर के विवादों को खेल के साथ नहीं जोड़ना चाहती, भले ही खिलाड़ी टीम के स्क्वाड का हिस्सा बना रहे.

आईपीएल 2026 की तैयारी

इन विवादों के इतर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी तैयारियों में जुटी हुई है. टीम की बस को नए लुक में पेश किया गया है, जिसमें विराट कोहली और कप्तान जैसे प्रमुख सितारों को जगह दी गई है. हालांकि, यश दयाल की गैरमौजूदगी ने प्रशंसकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या आगामी मैचों में वे टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं.