अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ब्रिटेन दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बेहद करीबी हैं. यह बयान उन्होंने भारत के रूस से तेल व्यापार को लेकर की गई आलोचनाओं के बाद दिया. ट्रंप ने दोहराया कि उनके और मोदी के बीच दोस्ती मजबूत है और वैश्विक तेल कीमतों को कम करना रूस पर दबाव डालने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है.

ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिससे मॉस्को पर अंतरराष्ट्रीय दबाव कमजोर पड़ रहा है. उन्होंने चीन पर लगाए गए बड़े टैरिफ का भी जिक्र किया और कहा कि वे रूस को अलग-थलग करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने भारत को लेकर अपना रुख नरम रखा और कहा कि वह भारत और मोदी के साथ अपने रिश्ते को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं.

PM मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा, “हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती है. मोदी ने भी मेरे लिए एक शानदार बयान जारी किया.” उनके इस बयान से साफ है कि भारत-अमेरिका रिश्तों में व्यक्तिगत समीकरण की भूमिका अहम बनी हुई है.