82 साल बाद लाइब्रेरी में लौटी किताब, लौटाने वाले ने मज़ाक में कहा- 'उम्मीद है कोई लेट फीस नहीं होगी'

अमेरिका की एक लाइब्रेरी में एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई है. सैन एंटोनियो पब्लिक लाइब्रेरी (SAPL) में एक किताब पूरे 82 साल बाद वापस लौटाई गई है. 'Your Child, His Family, and Friends' नाम की यह किताब जुलाई 1943 में लाइब्रेरी से ली गई थी और इसे 28 दिन बाद वापस करना था. लेकिन यह किताब दशकों बाद, इसी साल जून में वापस आई. किताब के साथ एक चिट्ठी भी थी, जिसमें बताया गया था कि इसे लौटाने में इतनी देर क्यों हुई.

क्या है पूरी कहानी?

किताब लौटाने वाले शख्स ने चिट्ठी में बताया कि उन्हें यह किताब अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके सामान में मिली थी.

चिट्ठी में लिखा था, "जब मैंने देखा कि यह सैन एंटोनियो पब्लिक लाइब्रेरी की किताब है, तो मैंने इसे आपको वापस भेजने का फैसला किया." उन्होंने आगे बताया कि शायद उनकी दादी ने यह किताब तब ली थी जब उनके पिता 11 साल के थे. इसके ठीक बाद, उनके दादा का ट्रांसफर मेक्सिको सिटी में अमेरिकी दूतावास में हो गया था.

उन्होंने लिखा, "वह (दादी) ज़रूर इस किताब को अपने साथ ले गई होंगी, और लगभग 82 साल बाद यह मेरे पास आ गई."

चिट्ठी में उस शख्स ने लाइब्रेरी की सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया और किताब की लेट वापसी पर मज़ाक भी किया. उन्होंने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, क्योंकि दादी अब इसका भुगतान नहीं कर पाएंगी."

क्या सच में लगी लेट फीस?

लाइब्रेरी ने 2021 से overdue किताबों पर लेट फीस लेना बंद कर दिया है. लेकिन अगर नियम के हिसाब से फीस लगाई जाती, तो यह करीब ₹78,604 ($896.79) होती.

लाइब्रेरी ने बताया कि किताब बहुत अच्छी हालत में मिली है. इस महीने इसे सेंट्रल लाइब्रेरी की लॉबी में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा. इसके बाद, इसे लाइब्रेरी के लिए पैसे जुटाने के लिए बेच दिया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि यह किताब 1940 के दशक की एक सेल्फ-हेल्प बुक है, जो बच्चों की परवरिश के बारे में बताती है.

यह पहली बार नहीं है जब कोई किताब इतने सालों बाद लौटी है. इससे पहले 2023 में, एक दूसरी लाइब्रेरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की एक किताब पूरे 119 साल बाद वापस की गई थी.