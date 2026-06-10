Zoho ने लॉन्च किया 'नाथू ला', वैश्विक डेटा सेंटर्स के लिए भारत का पहला स्वदेशी AI-ऑप्टिमाइज्ड सर्वर

'Nathu La': भारतीय सॉफ्टवेयर दिग्गज जोहो कॉर्पोरेशन (Zoho Corporation) ने बुधवार को अपने पहले पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए सर्वर प्लेटफॉर्म 'नाथू ला' (Nathu La) का अनावरण किया. पूरी तरह से भारत में विकसित इस सर्वर का मालिकाना हक और संपूर्ण बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) जोहो के पास है. इस हार्डवेयर को कंपनी की नागपुर रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) टीम ने तैयार किया है, जिसका नेतृत्व मंगेश सदाफले ने किया. यह कदम डीप-टेक हार्डवेयर के क्षेत्र में भारतीय नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ जोहो को वैश्विक स्तर पर तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा.

एआई और डेटा सेंटर्स के लिए अनुकूलित

'नाथू ला' सर्वर को विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इनफरेंस, वर्चुअलाइजेशन और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) के लिए अनुकूलित (Optimise) किया गया है. कंपनी अपने इस नए हार्डवेयर का उपयोग वैश्विक स्तर पर फैले अपने 20 से अधिक डेटा सेंटर्स को संचालित करने के लिए करेगी. इंटेल एक्सॉन 6 (Intel Xeon 6) प्रोसेसर पर आधारित इस सर्वर को इंटेल के सहयोग से तैयार किया गया है, जो जोहो के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत देगा. यह भी पढ़े: UIDAI का बड़ा फैसला: बंद होने जा रहा है पुराना mAadhaar ऐप, एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ नया आधार एप्लीकेशन

ऊर्जा और लागत में भारी बचत

कंपनी के अनुसार, पांच साल की कड़ी रिसर्च के बाद तैयार किया गया यह सर्वर पारंपरिक सर्वरों की तुलना में 12 से 18 प्रतिशत तक कम बिजली की खपत करता है. इसके अलावा, इससे कुल परिचालन लागत (Total Cost of Ownership) में भी 20 से 30 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है. इस तकनीक के माध्यम से जोहो अपने संपूर्ण टेक्नोलॉजी स्टैक (हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक) पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होगी, जिससे तेजी से बढ़ रही एआई परिचालन की लागत (inference costs) को कम किया जा सकेगा.

संप्रभु कंप्यूटिंग और आत्मनिर्भरता

वर्तमान में भारत के अधिकांश डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए सर्वर तकनीक विदेशों से आयात की जाती है, जिसके लिए कंपनियों को भारी रॉयल्टी देनी पड़ती है. 'नाथू ला' के विकास से भारत में संप्रभु कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे (Sovereign Computing Infrastructure) को मजबूती मिलेगी. इस सर्वर के थर्मल मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर के लिए पांच से अधिक पेटेंट भी दर्ज कराए गए हैं, जो इसके तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं.

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह इस सर्वर को बाजार में व्यावसायिक रूप से नहीं बेचेगी, बल्कि इसका उपयोग अपने आंतरिक डेटा सेंटर्स के वर्कलोड को संभालने के लिए करेगी. जोहो का यह प्रयास भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के लक्ष्यों के पूरी तरह अनुकूल है.