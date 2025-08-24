Women's ODI World Cup: महिला वर्ल्ड कप से पहले विशाखापत्तनम में ही क्यों ट्रेनिंग कैंप? जानिए वजह

India Women's National Cricket Team(Photo Credit:X)

नई दिल्ली, 23 अगस्त : वर्ल्ड कप (World Cup) से पहले भारतीय महिला टीम 25 अगस्त से विशाखापत्तनम में कौशल-आधारित कंडीशनिंग शिविर में हिस्सा लेगी. इस शिविर का आयोजन विशाखापत्तनम में होगा. आइए, जानते हैं कि आखिर क्यों इसी वेन्यू को चुना गया है. दरअसल, इस कैंप का वेन्यू रणनीति के अनुरूप तय किया गया है. वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur), स्मृति मंधाना और स्नेह राणा ही ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्हें एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (ACA-VDCA Stadium) में खेलने का अनुभव है. विशाखापत्तनम, गुवाहाटी और इंदौर जैसे कुछ स्थानों पर भारत के अनुभव की कमी उनके अभियान में एक अहम मुद्दा है.

वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में दो मैच खेलेगी. पहला मुकाबला 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, जबकि 12 अक्टूबर को भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देगी. बेंगलुरु की जगह नवी मुंबई में 23 और 26 अक्टूबर को क्रमश: न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले खेले जाने हैं. भारतीय खिलाड़ी इस वेन्यू से अच्छी तरह वाकिफ हैं. पिछले तीन-चार वर्षों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा महिला प्रीमियर लीग के मुकाबले यहीं खेले गए हैं. विश्व कप टीम में मौजूद सभी खिलाड़ियों के अलावा रिजर्व खिलाड़ी और प्रैक्टिस मैच के लिए चुनी गई भारत-ए टीम की सभी खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा लेंगी.

यह कैंप दो इंट्रा-स्क्वाड डे-नाइट प्रैक्टिस मैच के साथ समाप्त होगा. इसके बाद भारतीय टीम 16 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चंडीगढ़ रवाना होगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद, भारतीय टीम दो वर्ल्ड कप प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए बेंगलुरु पहुंचेगी. टीम इंडिया 30 सितंबर से अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करने जा रही है. उसका पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ होगा. इसके बाद टीम इंडिया 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी. 9 सितंबर को भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा, जबकि 12 अक्टूबर को मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देगी.

भारत 19 सितंबर को इंग्लैंड से भिड़ेगा, जबकि 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ंत होगी. टीम इंडिया 26 अक्टूबर को बांग्लादेश से खेलेगी. इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच 29 और 30 अक्टूबर को आयोजित होंगे, जबकि फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा.