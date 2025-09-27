Team India Record: एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक टी20 जीत के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत

भारत अंडर 19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 27 सितंबर : भारत ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में सुपर-4 राउंड के आखिरी मैच में श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया. इसी के साथ टीम इंडिया (Team India) किसी एक टीम के विरुद्ध सर्वाधिक टी20 मुकाबले जीतने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक कुल 33 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 23 मुकाबले अपने नाम किए. इसमें दो बार सुपर ओवरों में मिली जीत भी शामिल है. इस मामले में भारत ने न्यूजीलैंड की बराबरी कर ली है, जिसने पाकिस्तान को 49 मुकाबलों में 23 मैच हराए हैं. रोचक बात यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच पिछले 2 टी20 मैच टाई रहे हैं, जिन्हें भारत ने सुपर ओवर में जीता.

किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत के मामले में पाकिस्तान शीर्ष पर है, जिसने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 49 टी20 मुकाबलों में 24 जीत दर्ज की है. वहीं, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के विरुद्ध 31 टी20 मुकाबलों में 21 मैच जीत चुकी है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए. भारतीय टीम 15 के स्कोर पर शुभमन गिल (4) का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के साथ 59 रन की साझेदारी की, जिसने भारत को संभाला. सूर्या 13 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली. भारतीय टीम 92 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ 66 रन जुटाते हुए टीम को 150 के पार पहुंचाया. यह भी पढ़ें : IND vs PAK Asia Cup 2025 Final on PVR Inox: पीवीआर आईनॉक्स के बड़े पर्दे पर देखें भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला! जानें कैसे देख सकते हैं देशभर के 100 अधिक सिनेमाघरों में एशिया कप फाइनल लाइव

तिलक वर्मा 34 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सैमसन ने 39 रन की पारी खेली. विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने भी 20 ओवरों के खेल तक 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए. पथुम निसांका ने 107 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि कुसल परेरा ने 58 रन टीम के खाते में जोड़े. इसके बाद खेल सुपर ओवर तक पहुंचा, जिसमें भारत ने आसान जीत दर्ज कर ली