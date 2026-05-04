Mumbai Weather and Rain Forecast for MI vs LSG IPL 2026: मुंबई में आज बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? रोमांचक मैच से पहले जानें मौसम का हाल

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants, TATA Indian Premier League 2026 47th Match: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 47वां मुकाबला आज यानी 4 मई को मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (MI vs LSG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का प्रदर्शन इस सीजन बेहद खराब रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत दर्ज की है, जबकि 6 मैचों में हार का सामना किया है. दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस ने 9 मैचों में महज 2 जीत हासिल की है और 7 मुकाबलों में टीम को हार मिली है. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर वापसी करना चाहेंगी. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs PBKS, IPL 2026 46th Match Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज Mumbai Indians (मुंबई इंडियंस) का सामना Lucknow Super Giants (लखनऊ सुपर जायंट्स) से वानखेड़े स्टेडियम में होगा. मौसम रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में आज शाम बारिश की संभावना लगभग ना के बराबर है, जिससे पूरे 40 ओवर का मुकाबला होने की उम्मीद है. हालांकि खिलाड़ियों को ज्यादा नमी और ओस जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जो टॉस के फैसले पर असर डाल सकती हैं.

मुंबई मौसम और बारिश का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में आज शाम काफी गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा. मैच के समय तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. लगभग 66 प्रतिशत नमी के कारण ‘रियल फील’ तापमान और ज्यादा महसूस होगा.

ऐसी उमस भरी परिस्थितियां खिलाड़ियों की फिटनेस और सहनशक्ति की परीक्षा लेंगी, खासकर गेंदबाजों और फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दक्षिण-पश्चिम दिशा से करीब 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जो थोड़ी राहत दे सकती है लेकिन गर्मी का असर बना रहेगा.

फैंस और ब्रॉडकास्टर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश का खतरा बेहद कम है. दिन में बारिश की संभावना 0 प्रतिशत है, जो रात में बढ़कर सिर्फ 5 प्रतिशत तक पहुंचती है.

देश के अन्य हिस्सों में जहां हाल ही में येलो अलर्ट जारी किए गए थे, वहीं मुंबई का मौसम स्थिर बना हुआ है. इससे यह तय माना जा रहा है कि यह अहम मुकाबला बिना किसी रुकावट के पूरा खेला जाएगा और डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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मुंबई मौसम लाइव

मैच कंडीशंस पर असर

इस मुकाबले में कप्तान Hardik Pandya (हार्दिक पांड्या) और Rishabh Pant (ऋषभ पंत) के लिए सबसे बड़ी चिंता दूसरी पारी में ओस होगी. वानखेड़े स्टेडियम में शाम के मैचों में अक्सर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिलता है, क्योंकि आउटफील्ड में नमी के कारण गेंदबाजों, खासकर स्पिनर्स के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता है और गेंद सीधे बल्ले पर आती है.

पिच पहले से ही बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, ऐसे में ओस का प्रभाव टॉस जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित कर सकता है.