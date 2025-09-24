Vaibhav Suryavanshi Record: भारतीय अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के विरुद्ध 300 रन बनाए, यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ब्रिस्बेन, 24 सितंबर : सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. भारत की अंडर-19 टीम की ओर से खेलते हुए वैभव ने यह कारनामा बुधवार को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के विरुद्ध मुकाबले के दौरान किया. भारतीय अंडर-19 टीम ने ब्रिस्बेन में दूसरे यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के विरुद्ध 300 रन बनाए. टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 68 गेंदों में 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 70 रन की पारी खेली.

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी 10 यूथ वनडे मुकाबलों में 41 छक्के लगा चुके हैं. इस मामले में उन्होंने उन्मुक्त चंद को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 21 मुकाबलों में 38 छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में बांग्लादेश के जवाद अबरार तीसरे पायदान पर मौजूद हैं, जिन्होंने 24 मुकाबलों में 35 छक्के लगाए, जबकि पाकिस्तान के शाहजेब खान 24 मुकाबलों में 31 छक्कों के साथ चौथे पायदान पर हैं. बांग्लादेश के तौहीद हिरदॉय 47 मुकाबलों में 30 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं. ब्रिस्बेन में जारी इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 49.4 ओवरों में 300 रन पर सिमट गई. यह भी पढ़ें : World Para Athletics Championships: 27 सितंबर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत, देश को महेंद्र गुर्जर से उम्मीदें

इस टीम को मुकाबले की दूसरी गेंद पर कप्तान आयुष म्हात्रे (0) के रूप में बड़ा झटका लगा. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने विहान मल्होत्रा के साथ दूसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की. वैभव 68 गेंदों में 6 छक्कों और 5 चौकों के साथ 70 रन बनाकर आउट हुए. उनके अलावा, विहान ने 74 गेंदों में 70 रन की पारी खेली. अभिज्ञान कुंडू ने 71 रन टीम के खाते में जोड़े. ऑस्ट्रेलियाई खेमे से विल बायरोम ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि यश देशमुख ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया. भारतीय टीम तीन मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई खेमा इस मैच को हर हाल में अपने नाम करना चाहेगा.