Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test Match Day 3 Live Streaming In India: बुलावायो में तीसरे दिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज करेंगे मैच में वापसी? यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टॉम लैथम, मिशेल सैंटनर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 3 Live Streaming: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 7 अगस्त से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच में ज़िम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 149 रन बनाए और पूरी टीम ऑलआउट हो गई. ब्रायन बेनेट और बेन करन सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. इसके बाद निक वेल्च और क्रेग एरविन ने क्रमशः 27 और 39 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों अहम मौकों पर आउट हो गए. तफ़ाद्ज़वा त्सिगा को छोड़कर बाकी बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे और टीम मामूली स्कोर पर सिमट गई. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland Women vs Pakistan Women, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 11 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां IRE W बनाम PAK W के मैच का स्कोरकार्ड

दूसरे दिन का हाल

दूसरे टेस्ट मैच में ज़िम्बाब्वे के कप्तान क्रेग एर्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 48.5 ओवर में महज 125 रन बनाकर सिमट गई. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 130 ओवरों में तीन विकेट खोकर 601 रन बना लिए हैं. पहली पारी में अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 476 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी निकोल्स नाबाद 150 रन और रचिन रवीन्द्र नाबाद 165 रन बनाकर खेल रहे हैं.

न्यूज़ीलैंड ने पहली पारी में 307 रन बनाए और 158 रनों की अहम बढ़त हासिल की. विल यंग और डेवोन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की, जिसमें यंग ने 41 और कॉनवे ने 88 रन बनाए. इसके बाद डैरिल मिचेल ने भी बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए 80 रन जोड़े. दूसरी पारी में ज़िम्बाब्वे ने एक बार फिर खराब शुरुआत की और शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए. सीन विलियम्स ने थोड़ी उम्मीद जगाई लेकिन उनके आउट होते ही टीम 165 रन पर सिमट गई. न्यूज़ीलैंड के मिचेल सैंटनर ने 4 विकेट लेकर ज़िम्बाब्वे की हार तय कर दी.

टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स (ZIM vs NZ Head To Head)

न्यूज़ीलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं. इन 17 मैचों में न्यूज़ीलैंड ने 11 बार जीत दर्ज की है, जबकि ज़िम्बाब्वे को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिल सकी है. वहीं, 6 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड का ज़िम्बाब्वे पर पूरी तरह दबदबा रहा है.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 7 अगस्त से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा हैं.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरे टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस् 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, दूसरे टेस्ट का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव टेलिकास्ट नहीं किया जाएगा. ऐसे में जो दर्शक इन मुकाबलों को लाइव देखना चाहते हैं, वे FanCode प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. FanCode पर दोनों टेस्ट मैचों की हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए दर्शकों को मैच पास या सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

नोट: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.