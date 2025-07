Fact Check: क्या वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के नए टेस्ट कोच? जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई

Fact Check: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि बीसीसीआई (BCCI) जल्द ही गौतम गंभीर को हटाकर वीवीएस लक्ष्मण को भारत की टेस्ट टीम का नया कोच नियुक्त कर सकता है. यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है और चौथे टेस्ट में भी टीम मुश्किल स्थिति में है. वायरल हो रही इस पोस्ट को अब तक 3.5 लाख से ज्यादा बार देखा गया है और 530 से अधिक बार रीपोस्ट किया गया है. इसमें लिखा गया है कि “गंभीर को हटाया जाएगा और वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट टीम की कमान सौंपी जाएगी.” हालांकि, इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बीसीसीआई या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अब तक इस तरह के किसी निर्णय की घोषणा नहीं की है. क्या सुनील गावस्कर ने IND बनाम ENG चौथे टेस्ट मैच में भारत के खराब प्रदर्शन के लिए गौतम गंभीर को ठहराया जिम्मेदार? जानिए इस भ्रामक वीडियो की सच्चाई

क्या वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के नए टेस्ट कोच? देखें वायरल पोस्ट

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

🚨 NEW RED BALL COACH 🚨

Laxman might take over from Gambhir as the head coach for the Indian Test team. pic.twitter.com/k3DcmlYf8n

— indianTeamCric (@Teamindiacrick) July 26, 2025