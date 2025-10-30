IND vs AUS 2nd T20I 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया मेलबर्न टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Live Telecast On DD Sports: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहला टी20आई मैच बारिश के कारण बिना नतीजे के समाप्त हो गया था, जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवर में 97/1 का स्कोर बनाया था. अब दोनों टीमें सीरीज़ में 1-0 की बढ़त लेने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. दूसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा, जहां एक ओर ऑस्ट्रेलिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगा, वहीं भारत अपने युवा बल्लेबाजों और स्पिनरों के दम पर मेजबान टीम को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में भी बाधा डालेगी बारिश? यहां जानें कैसा रहेगा मेलबर्न में मौसम का मिजाज

मेजबान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ में 2-1 की जीत के बाद अपनी जीत की लय जारी रखने की कोशिश करेगा, वहीं भारत जो इस समय दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम है, वह ऑस्ट्रेलियाई सरज़मीं पर सीरीज़ में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा. इस बीच एक वायरल वीडियो ने भी हलचल मचा दी है .

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया दूसरा टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है, इस बार भी भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया टी20 सीरीज़ 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स (DD Sports) ने पुष्टि की है कि भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच का सीधा प्रसारण DD Sports 1.0 चैनल पर किया जाएगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल DD Free Dish और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच?

सेट-टॉप बॉक्स यूज़र (MPEG-2): DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा।
MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूज़र: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर देखा जा सकेगा।

लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो “DD Sports 1.0” में बदल जाता है. इस तरह, DD Free Dish उपयोगकर्ता बिल्कुल फ्री में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच का सीधा प्रसारण देख सकेंगे.