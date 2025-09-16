BAN vs AFG Asia Cup 2025 Mini Battle: कौन सा खिलाड़ी किस पर पड़ेगा भारी? बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान एशिया कप मैच की मिनी बैटल्स से बदलेगी पूरी कहानी

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Mini Battle: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 9वां ग्रुप बी मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 के सुपर-4 की रेस अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होने वाला मुकाबला ग्रुप बी की किस्मत तय करेगा. इस करो या मरो के मैच में सिर्फ जीत दर्ज करना ही जरूरी नहीं, बल्कि अपने खास खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन की भी उम्मीद है. यही वजह है कि हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें कुछ मजेदार 'मिनी बैटल्स' पर टिकी होंगी, जो मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं. बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश या खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसा रहेगा अबू धाबी का मौसम और शेख जायद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

इनके अलावा अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान, अजमतुल्लाह उमरजई, और नूर अहमद भी मुकाबले को आकार दे सकते हैं, वहीं बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, महेदी हसन या शमीम हुसैन जैसे खिलाड़ी भी समीकरण पलट सकते हैं. मौजूदा नेट रन रेट के कारण अफगानिस्तान टूर्नामेंट में प्रबल दिख रहा है, जबकि बांग्लादेश को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में मैच जीतना जरूरी है.

लिटन दास बनाम राशिद खान: क्लास एवं अनुभव की टक्कर

बांग्लादेश के कप्तान और सलामी बल्लेबाज लिटन दास टीम की रीढ़ माने जाते हैं. उनकी टेक्निकल बैटिंग, फुटवर्क और मैच को पढ़ने की काबिलियत किसी भी वक्त स्कोरबोर्ड की रफ्तार बढ़ा सकती है. दूसरी ओर अफगानिस्तान के नंबर-1 स्पिनर राशिद खान का अनुभव और फिरकी का जादू, बड़े से बड़े बल्लेबाजों का भी हौंसला डिगा देता है. अगर शुरुआती ओवरों में राशिद खान की गेंदों पर लिटन दास अपना संतुलन बनाते हैं तो बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत मिल सकती है, लेकिन राशिद की एक जादुई डिलिवरी मैच का सारा परिदृश्य पलट सकती है.

तंजीद हसन बनाम फजलहक फारूकी: युवा जोश बनाम घातक पेस

बांग्लादेश के युवा बल्लेबाज तंजीद हसन ने इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म दिखाई है. पावरप्ले में रन रेट तेज़ करना उनका मुख्य हथियार है. उधर, अफगानिस्तान के तेज़ गेंदबाज फजलहक फारूकी नई गेंद से स्विंग और तेज़ गति में माहिर हैं. तंजीद हसन का बायें हाथ फ्लुएंट बल्लेबाजी स्टाइल और फारूकी की बाएं हाथ की स्विंग गेंदबाज़ी दोनों की यह भिड़ंत बेहद अहम होगी. फजलहक का एक शुरुआती विकेट मैच को पूरी तरह अफगानिस्तान की पकड़ में ला सकता है. वहीं, तंजीद की तूफानी शुरुआत बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है.

इस मिनी-बैटल के अलावा बांग्लादेश के मध्यक्रम और अफगानिस्तान के अन्य ऑलराउंडर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी. बांग्लादेश को जहां भारी दबाव में भी संयम और साझेदारियों पर ध्यान देना होगा, वहीं अफगानिस्तान का लक्ष्य अपने स्पिन अटैक से बांग्लादेसी बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाए रखना होगा. ऐसे में इन खास खिलाड़ियों की टक्कर मुश्किल हालात में दोनों टीमों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है.