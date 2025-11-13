Which Channel India vs South Africa 2025 Live Telecast in India Will Be Available: कल से शुरू होगा टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Live Streaming Online and TV Telecast Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला कल यानी 14 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. टेस्ट सीरीज के बाद तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी. ऐसे में दोनों के बीच एक कड़ी और रोमांचक टक्कर देखने को मिलने वाली है. टीम इंडिया के लिए घरेलू सीरीज आसान होने वाली नहीं है. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर था. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: IND vs SA 1st Test 2025 Special Gold Toss Coin: कोलकाता में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा विशेष सोने का टॉस सिक्का
शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. साल 2019 के बाद टीम इंडिया इस मैदान पर कोई टेस्ट खेलती हुई नजर आएगी. हाल ही में ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाए थे. ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल भी प्लेइंग इलेवन में खेलने वाले हैं. नितीश रेड्डी टीम पहले टेस्ट की टीम से रिलीज किए जा चुके हैं.
दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ तेम्बा बावुमा पिछली टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे. तेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम कप्तानी कर रहे थे. ईडन गार्डन टेस्ट में मेहमान टीम मार्करम से अच्छी पारी की उम्मीद करेगी. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में 3 पारियों में 196 रन बनाए थे.
केएल राहुल का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है. केएल राहुल के अलावा जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 20.76 की औसत के साथ 38 विकेट लिए हैं. भारत में जसप्रीत बुमराह 17.59 की औसत के साथ 54 विकेट ले चुके हैं. कागिसो रबाडा ने टीम इंडिया के खिलाफ 14 टेस्ट में 22.60 की औसत से 55 विकेट हासिल की.
टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट हेड टू हेड (IND vs SA Head To Head)
टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 44 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को 16 मैच में जीत मिली है. 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं. भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 19 टेस्ट खेले गए हैं. 11 मैच में टीम इंडिया को जीत और पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है.
India have announced Shubman Gill as their Test captain for the two-match series against South Africa, while for the Proteas, WTC-winning captain Temba Bavuma will be back in the leadership role, having missed the Pakistan tour due to injury. India are coming off a 2-0 cleansweep win over West Indies last month in the format, while South Africa managed to draw a series in Pakistan. Captains for both the India and South African national cricket teams for the limited-over (T20I and ODI) series will be announced at a later date.
India vs South Africa Series 2025 Details
|Series
|IND vs SA 2025 All-Format Series
|Date
|November 14 to December 19
|Time in IST
|9:30 AM, 1:30 PM, 7:00 PM
|Venues
|Kolkata, Guwahati, Ranchi, Raipur, Visakhapatnam, Cuttack, Mullanpur, Dharamsala, Lucknow, Ahmedabad
|Live Streaming and Telecast Details
|Star Sports Network and Jio Hotstar
टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैचों का भारत में सीधा प्रसारण कहाँ देखें (Where to Watch India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Matches Live Telecast in India)
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क भारत में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आधिकारिक प्रसारण भागीदार है. इसलिए, भारतीय दर्शक स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैचों के लाइव टेलीकास्ट देखने के विकल्प पा सकते हैं. इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के विकल्पों के लिए, नीचे स्क्रॉल करें.
टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैचों की भारत में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? (How to Watch India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Matches Live Streaming Online in India)
जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) भारत में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज, टी20 इंटरनेशनल और वनडे क्रिकेट मैचों के लिए आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर है. इसलिए, भारतीय प्रशंसक इसके ऐप और वेबसाइट पर टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देखने के विकल्प पा सकते हैं.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India vs South Africa 1st Test Probable Playing XI)
टीम इंडिया: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज.
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जोरजी, तेम्बा बावुमा (कप्तान), काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, केशव महाराज, और कगिसो रबाडा.
नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.