What is The Red Logo On Australian Cricket Team Jersey? क्या है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी पर लगे लाल लोगो का मतलब? जानें ऑस्ट्रेलिया के नए स्पॉन्सर के बारे में सबकुछ

What is The Red Logo On Australian Cricket Team Jersey? ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Australia National Cricket Team) दुनिया की सबसे सफल खेल टीमों में से एक है. उन्होंने खेले गए ग्यारह वनडे विश्व कप में से छह बार खिताब जीता है. इसके अलावा, टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया है. साल 2023 में उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती. 1990 के दशक के आखिरी वर्षों और 2000 के शुरुआती वर्षों में स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट में वर्षों तक दबदबा बनाए रखा. उन्होंने अपना नाम एक मजबूत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के रूप में स्थापित किया है और बड़े दबाव वाले मैचों में खेलने और शानदार प्रदर्शन करने का उनका अनुभव विपक्षी टीमों को हमेशा डराता है.
इस समय ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेल रही है. मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के एक अनोखे मैदान, मारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन में खेले जा रहे हैं. तीन मैचों की इस सीरीज की शुरुआत मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में जीत के साथ की. पूरे दौरे में फैंस को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा. इसी बीच, फैंस ने ऑस्ट्रेलिया की नई टी20I जर्सी पर छाती के पास एक लाल रंग का लोगो देखा. यह लोगो तीन लाल धारियों का है, जो एक बिंदु पर मिलती हैं. फैंस इसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए कि यह लोगो किसका है.
क्या है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर लाल लोगो का मतलब?
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर छाती के पास बना तीन लाल धारियों वाला लोगो वेस्टपैक (Westpac) का है. वेस्टपैक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रिंसिपल पार्टनर है, जो पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों को समर्थन दे रहा है. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टपैक के बीच यह साझेदारी खेल को हर स्तर पर बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता के साथ जुड़ी है और फैंस को ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले सभी प्रारूपों की राष्ट्रीय टीमों की जर्सी के सामने वेस्टपैक का मशहूर ‘W’ लोगो दिखाई देगा.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वेस्टपैक मैदान के अंदर और बाहर महिलाओं के लिए अवसरों को तेज़ी से बढ़ाने, स्थानीय क्लबों और समुदायों के साथ पहलों को समर्थन देने, और खेल को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है. इसमें समावेश, बहुसांस्कृतिक और फर्स्ट नेशंस टीमों के साथ साझेदारियां भी शामिल हैं.