West Indies vs SLSri Lanka, 1st T20I Match Live Streaming In India: कल वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 1st T20I Match Live Streaming And Telecast Details: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 12 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के किंग्स्टन स्थित सबीना पार्क (Sabina Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका के लिए यह सीरीज नई शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि चरिथ असलंका को कप्तानी से हटाने के बाद कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) को टीम की कमान सौंपी गई है. वहीं वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) चोट से उबरकर टीम में लौटे हैं. दूसरी तरफ मेजबान वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) करेंगे. टीम में शिम्रोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) की वापसी हुई है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG ODI Series 2026: अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल के निशाने पर कई बड़े रिकॉर्ड, वनडे में रच सकते हैं इतिहास

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ हाल ही में खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी. बारिश के कारण सीरीज के दूसरे और तीसरे वनडे मुकाबले पूरे नहीं हो सके थे. अब दोनों टीमें 12 जून से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आमने-सामने होंगी. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका का पलड़ा वेस्टइंडीज पर भारी रहा है. दोनों टीमें अब तक 18 टी20 मुकाबलों में आमने-सामने आई हैं. इनमें श्रीलंका ने 10 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 8 मुकाबलों में जीत मिली है. वेस्टइंडीज की धरती पर भी श्रीलंका का प्रदर्शन संतुलित रहा है. यहां दोनों टीमों के बीच खेले गए 4 मुकाबलों में श्रीलंका ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले वेस्टइंडीज के नाम रहे हैं.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला सबीना पार्क, किंग्स्टन में खेला जाएगा. मेजबान टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम वनडे सीरीज जीतने के बाद अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 18 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज की टीम को 8 मैचों में सफलता मिली है.

श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस और वानिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में महेश तीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और दिलशान मदुशंका टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के लिए शिम्रोन हेटमायर, ब्रैंडन किंग, रोवमैन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (WI vs SL 1st T20I Match Date And Venue)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला कल यानी 12 जून को जमैका के सबीना पार्क, किंग्स्टन में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI vs SL 1st T20I Match Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा. फैंस इस मुकाबले का आनंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch WI vs SL 1st T20I Match Live Streaming In India)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL 1st T20I Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, महेश तीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका और नुवान तुषारा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.