Why Irfan Pathan Was Dropped from IPL Commentary Panel? क्या हार्दिक पांड्या पर बयान की वजह से इरफान पठान को आईपीएल की कमेंट्री पैनल से किया गया बाहर? जानिए क्या है पूरा माजरा

Why Irfan Pathan Was Dropped from IPL Commentary Panel? क्या इरफ़ान पठान को हार्दिक पांड्या की आलोचना करने के कारण IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया था? टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर IPL की कमेंट्री और ब्रॉडकास्ट टीम का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन IPL 2025 में वह कहीं नज़र नहीं आए। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उनके कुछ खिलाड़ियों के साथ व्यक्तिगत मनमुटाव हैं और उन्होंने इसकी झलक कमेंट्री के दौरान और सोशल मीडिया पर भी दिखाई. इस साल की शुरुआत में इरफ़ान पठान ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जहां वह क्रिकेट मैचों और उससे जुड़े ऑन-फील्ड और ऑफ-फील्ड मामलों पर अपनी राय रखते हैं.

फ़ैक्ट चेक: क्या इरफ़ान पठान ने खुलासा किया कि उन्हें रोहित शर्मा की आलोचना करने पर IPL 2025 कमेंट्री पैनल से हटाया गया? जानिए क्या है सच्चाई?

हाल ही में 40 वर्षीय इरफ़ान पठान लल्लनटॉप के एक इंटरव्यू में शामिल हुए, जहां उनसे उनके IPL 2025 कमेंट्री से गायब होने पर भी सवाल किया गया। यह कोई राज़ नहीं है कि IPL 2024 में उन्होंने हार्दिक पांड्या की जमकर आलोचना की थी, जब वह मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में पूरी तरह से विफल रहे थे. न बल्लेबाज़ी चली, न गेंदबाज़ी, और कप्तानी में भी टीम बुरी तरह फेल हुई. मुंबई इंडियंस ने उस सीज़न में 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहे.

इरफ़ान पठान ने की थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी की आलोचना

इरफ़ान पठान ने बताया कि वह कमेंट्री पैनल या ब्रॉडकास्ट टीम में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं. उन्होंने कहा. "देखिए, मैं मानता हूँ कि एक ब्रॉडकास्टर का काम है कि जब मैच चल रहा हो और फैंस देख रहे हों, तो विज़ुअल्स से आगे जाकर समझाना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आगे क्या हो सकता है. अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और अगर नहीं कर रहा है तो आलोचना करनी चाहिए. कमेंटेटर की ज़िम्मेदारी खिलाड़ियों के प्रति नहीं, बल्कि फैंस के प्रति होती है."

हार्दिक पांड्या की आलोचना और IPL 2025 कमेंट्री से बाहर होने पर इरफ़ान पठान का बयान

जैसा कि पहले बताया गया, IPL 2025 में इरफ़ान पठान जियोस्टार की कमेंट्री और ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा नहीं थे. फैंस उनके विश्लेषण यूट्यूब चैनल पर ही देखते रहे. लेकिन क्या उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या की आलोचना की वजह से उन्हें IPL 2025 कमेंट्री से हटाया गया? बिल्कुल नहीं. लल्लनटॉप इंटरव्यू में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिर किसकी आलोचना की वजह से उन्हें पैनल से बाहर किया गया, तो उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "अब किसको क्रिटिसाइज़ करने से बाहर कर दिया, ये तो जितना आपको पता है, उतना ही मुझे भी पता है."

इंटरव्यू के एंकर ने साफ़ किया कि यह मामला रोहित शर्मा या विराट कोहली की आलोचना से जुड़ा नहीं था. उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम लेते हुए इशारा किया कि शायद मुंबई इंडियंस कप्तान की आलोचना ही वजह रही होगी. उन्होंने मज़ाक करते हुए कहा, "हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप सच बता दें."

इस पर इरफ़ान पठान ने हँसते हुए न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया. उन्होंने साफ़ कहा कि उनका हार्दिक पांड्या से कोई झगड़ा नहीं है. "हमारे बीच कोई राइवलरी नहीं . बड़ौदा से जिसने भी क्रिकेट में बड़ा नाम बनाया है, वह यह नहीं कह सकता कि यूसुफ या मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया." इरफ़ान ने यह भी कहा कि वह खिलाड़ियों की आलोचना करने में कई बार हल्के हाथ से काम लेते हैं.

"अगर मैं 14 मैचों में से सिर्फ 7 मैचों में आपकी आलोचना कर रहा हूँ, तो यह अब भी नरमी है. यह हमारा काम है बतौर ब्रॉडकास्टर."