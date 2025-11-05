Virat Kohli Birthday Special: इडेन गार्डन में 70,000 मास्क सेलिब्रेट करेंगे कोहली की 35 वीं वर्षगांठ! जाने कोहली के 5 गजब के विश्व रिकॉर्ड!
विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Virat Kohli Birthday: इस 5 नवंबर 2025 को विराट कोहली 36 वर्ष के हो जाएंगे. इस दिन कोहली कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के साथ टी-20 मैच खेल रहे होंगे. इस अवसर को खास बनाने के लिए कोलकाता बंगाल क्रिकेट संघ ने स्टेडियम में 70 हजार कोहली मास्क बांटने की योजना बनाई है. यानी जब भारतीय टीम स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से मुकाबला कर रही होगी, स्टेडियम में चारों ओर कोहली के 70 हजार मुखौटे चमक रहे होंगे. मास्क बांटने से पहले संघ ने कोहली के जन्मदिन पर केक काटने और उन्हें स्मृति-चिह्न देने की भी योजना बनाई है. यह नजारा बेमिशाल और भव्य होगा. इस अवसर पर जानें कोहली के 5 रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा.

विराट कोहली के अजब-गजब पांच विश्व रिकॉर्ड

   अब बात करते हैं विराट कोहली के उन पांच विश्व रिकॉर्डों की, जिसे तोड़ पाना दुनिया के किसी भी क्रिकेटर के लिए आसान नहीं होगा.

फिफ्टी प्लस शतक का रिकॉर्ड

इस वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हुए विराट कोहली ने एकदिवसीय मैच में 51 वां शतक जड़ कर एक माइल स्टोन अपने नाम किया है, इस शतक के साथ उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया.

कोहली 51 (287 वीं पारी में)

सचिन 49 (350वीं पारी में)

रोहित शर्मा 32 (259 वीं पारी में)

चेज मास्टर कोहली

विराट कोहली ना केवल रन मशीन हैं, बल्कि चेज करने में भी उन्होंने हैरान कर देनेवाला कारनामा अपने नाम दर्ज किया है. एक दिवसीय क्रिकेट मैच में चेज करते हुए उन्होंने 28 शतक बनाए हैं, यह ऐसा रिकॉर्ड है जिसके आसपास भी कोई नहीं है. मसलन..

विराट कोहली के खाते में 28 शतक

सचिन तेंदुलकर के खाते में 17 शतक

रोहित शर्मा के खाते में 16 शतक

विराट रन मशीन कोहली

इंटरनेशनल क्रिकेट में 23 हजार (490 पारियों में), 24 हजार (522 पारियों में), 25 हजार (549 पारियों में), 26 हजार (577 पारियों में) यहां तक कि 27 हजार (594 पारियों में) पार करने वाले भी सबसे पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी कोहली ही हैं.

टी-20 में ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर

कोहली बड़े मंच पर भी अपना नाम दर्ज कराने की क्षमता रखते हैं. टी20 विश्व कप के इतिहास में भी कोहली आल टाइम लीडिंग स्कोरर रहे हैं.

विराट कोहली 1292

रोहित शर्मा 1220

वर्ल्ड कप चैंपियन और टी-20 कप में भी ऑल टाइम रन बनाने वाले

अगर हम वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी और टी-20 कप को एक साथ मिला लें, तो यहां भी आल टाइम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर भी विराट कोहली ही हैं.