Virat Kohli Test Retirement: विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से लेंगे संन्यास? BCCI ने एक बार फिर से विचार करने की दी सलाह- रिपोर्ट्स

Virat Kohli Test Retirement: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने इस बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सूचित भी कर दिया है. हालांकि, बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने कोहली से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है, क्योंकि जून में इंग्लैंड के खिलाफ अहम पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ शुरू होने वाली है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि, "कोहली ने अपना मन बना लिया है और बोर्ड को बता दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे हैं. लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें कहा है कि वे इस पर दोबारा विचार करें. कोहली ने अभी तक इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया है."

यह खबर रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के दो दिन बाद सामने आई है. ऐसे में अगर कोहली भी टेस्ट से दूरी बना लेते हैं, तो टीम इंडिया एक बार फिर अनुभवहीन मिडल ऑर्डर के साथ नजर आएगी, जिसमें केवल केएल राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और नीचे के क्रम में ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी ही अनुभवी माने जाएंगे.

बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से शुरू हुआ था संन्यास का विचार

Virat Kohli has informed the #BCCI that he wants to retire from Test cricket. The BCCI has asked him to have a rethink. Selectors are set to meet in a few days to pick the team for the five-Test series in England next month.

By @pdevendra https://t.co/zMMPe1gLo8

— Express Sports (@IExpressSports) May 10, 2025