FACT CHECK: हरभजन सिंह के बेटे की वायरल तस्वीर असली नहीं, AI टूल्स की मदद से एडिट की गई है PHOTO; फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के 'टर्बनेटर'

Harbhajan Singh AI Photo Fact Check (Photo- @harbhajan_singh/X)

Harbhajan Singh AI Photo Fact Check: भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनके बेटे जॉन वीर की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर में हरभजन और उनके बेटे जन्मदिन का केक पकड़े नजर आ रहे हैं. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. दरअसल, यह तस्वीर असली नहीं, बल्कि AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का इस्तेमाल करके बनाई गई है. यह तस्वीर 'मस्ती मस्ती' नाम के एक सोशल मीडिया पेज ने शेयर की थी, जिसमें हरभजन के बेटे का चेहरा AI टूल्स की मदद से बनाया गया था. जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, हरभजन सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "यह किसका बेटा है AI?" उनके इस पोस्ट ने फैन्स के बीच बहस छेड़ दी, और कई लोगों ने मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा फर्जी तस्वीर पोस्ट करने पर नाराजगी जताई.

ये भी पढें: Fact Check: विराट कोहली IND vs AUS दूसरे वनडे में शून्य पर आउट होने के बाद बेटे अकाय की पैरेंट-टीचर मीटिंग में शामिल होने लंदन हुए रवाना? क्या है सच

'यह किसका बेटा है AI?'

Whose son is this AI ? pic.twitter.com/99yds1jZ3z — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 28, 2025

पहले भी वायरल हो चुके हैं Deepfake वीडियो

यह पहली बार नहीं है, जब किसी सेलिब्रिटी या उनके परिवार की AI तस्वीर वायरल हुई हो. हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर सितारों की कई फर्जी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं, जो बाद में Deepfake या Edited साबित हुए.

हरभजन सिंह दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी हैं

गौरतलब है कि हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा (Geeta Basra) ने 2015 में शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं: बेटी हिनाया हीर प्लाहा (Hinaya Heer Plaha) और बेटा जॉन वीर (John Weir). गीता बसरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें पहले दो बार गर्भपात का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि उस मुश्किल समय में हरभजन ने हर कदम पर उनका साथ दिया.

फैक्ट चेक करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला?

वायरल तस्वीर हरभजन सिंह या उनके बेटे की असली तस्वीर नहीं है. यह बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक AI-जनरेटेड तस्वीर है. हरभजन ने खुद इस दावे का खंडन किया है और पोस्ट को फर्जी बताया है.