How To Watch IND vs SA 1st T20I 2025 Live Streaming: पहले टी20 में दक्षिण अफ्रीका को पटखनी देने उतरेगी टीम इंडिया, जानिए कब, कहां और कैसे देखें क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पहला मुकाबला 09 दिसंबर (बुधवार) को कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम(Barabati Stadium) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 की धमाकेदार वनडे सीरीज जीत के बाद अब ध्यान पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज पर शिफ्ट हो चुका है. इस मुकाबले में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम संभालेंगे, जिन्होंने टेम्बा बावुमा की जगह नेतृत्व लिया है. दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

टीम इंडिया का लक्ष्य ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी लय बरकरार रखते हुए जीत के साथ शुरूआत करना होगा. यह मुकाबला उन शीर्ष दावेदारों में से एक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है, जो अगले वर्ष भारत और श्रीलंका द्वारा सह-मेजबानी किए जाने वाले टूर्नामेंट में मजबूत प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है. भारत इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना उतरेगा, इसलिए ध्यान हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों पर रहेगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पहला मुकाबला 09 दिसंबर (बुधवार) को कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 06:30 PM को होगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच 2025 का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के लिए निचें स्कॉल करे.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच 2025 का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है. जहां दर्शक मैच का पूरा लाइव कवरेज, बॉल-बाय-बॉल अपडेट, लाइव स्कोर, हाइलाइट्स और मैच के अहम पलों को देख सकेंगे.