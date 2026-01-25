Suryakumar Yadav New Miletone: तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के पास इतिहास रचने का मौका, अपने नाम कर लेंगे ये बेहद ही खास रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 3rd T20I Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 25 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रविवार (25 जनवरी) को खेला जाएगा. सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. इसी तरह मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम सीरीज में वापसी का प्रयास करेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम के कैप्टन सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कुछ बेहद ही खास रिकॉर्ड बना सकते हैं. सूर्यकुमार यादव के पास एक ऐसा खास रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है जो कि टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली (Virat Kohli) भी नहीं बना पाए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 टी20 रन कर सकते हैं पूरे

गुवाहाटी टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव अगर सिर्फ दो रन भी बनाते हैं तो भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 400 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे कर लेंगे और इसी के साथ भारत के लिए ये कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. जान लें कि मौजूदा समय में बतौर भारतीय सिर्फ रोहित शर्मा ने ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 या उससे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. उनके नाम 17 मैचों में 511 रन दर्ज हैं. बात करें अगर सूर्यकुमार यादव की तो उनके नाम कीवी टीम के सामने 10 मैचों में 56.85 की औसत से 398 रन दर्ज हैं.

इस मामले में मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो को छोड़ सकते हैं पीछे

गुवाहाटी टी20 मुकाबले में अगर सूर्यकुमार यादव पांच छक्के जड़ते हैं तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 25 टी20 छक्के पूरे कर लेंगे और इसी के भारत-न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल में कीवी टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी कॉलिन मुनरो (12 मैचों में 24 छक्के) और मार्टिन गप्टिल (16 मैचों में 23 छक्के) को पछाड़कर दूसरे सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. जान लें कि इस लिस्ट में फिलहाल सबसे ऊपर भारत के हिटमैन रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाज़ों के खिलाफ 17 मैचों में 27 छक्के जड़े.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इस खास क्लब में हो सकते हैं शामिल

टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव 101 मैचों की 95 पारियों में 2902 रन बना चुके हैं. यहां से सूर्यकुमार यादव गुवाहाटी मुकाबले में अगर 98 रनों की पारी खेलते हैं तो वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लेंगे. इसी के साथ टीम इंडिया के लिए ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि टीम इंडिया के लिए फिलहाल रोहित शर्मा (159 मैचों की 151 पारियों में 4231 रन) और विराट कोहली (125 मैचों की 117 4188) ने ही ये कारनामा किया है, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 4000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.