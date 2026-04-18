SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Hyderabad Pitch Report: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों का रहेगा दबदबा या गेंदबाज दिखाएंगे कमाल, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

Rajiv Gandhi International Stadium

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 27th Match Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 27वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (SRH vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. सनराइजर्स हैदराबाद का इस सीजन में प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम ने 5 मुकाबलों में 2 जीत दर्ज की है और 3 मैच हारे हैं. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी 5 मुकाबलों में 2 जीत और 3 हार का सामना किया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के हाथों में है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले में जीत की राह पर लौटना चाहेंगी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा. सनराइजर्स हैदराबाद अपने पिछले मुकाबले में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से भरी हुई है और टीम इस लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स भी पिछली जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी होगी और इस मैच में जीत दर्ज करना चाहेगी.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (SRH vs CSK Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 15 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है. पिछले सीजन में दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता था. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर चेन्नई सुपरकिंग्स का पलड़ा भारी नजर आता है.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं. गेंदबाजी में प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम भी मजबूत नजर आ रही है. रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और शिवम दुबे बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं नूर अहमद और मुकेश चौधरी गेंदबाजी में असरदार साबित हो सकते हैं.

राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rajiv Gandhi Cricket Stadium Pitch Report)

हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. हालांकि मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज कुछ हद तक असर डाल सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 162 रन है और 170-180 का स्कोर अच्छा माना जाता है.

हैदराबाद का मौसम (Hyderabad Weather Update)

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच यह मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को हैदराबाद में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद है. मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SRH vs CSK 27th T20 Match Playing Prediction)

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.