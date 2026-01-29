South Africa vs West Indies, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd T20I Match ey Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंचुरियन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट पार्क (SuperSport Park) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्कराम (Aiden Markram) के हाथों में हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई ब्रैंडन किंग (Brandon King) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs IRE, 1st T20I Match Prediction: दुबई में आज संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 जनवरी को सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, ब्रैंडन किंग, शिमरॉन हेटमायर, गुडाकेश मोटी और शमर जोसेफ ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस और गुडाकेश मोटी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं शिमरॉन हेटमायर और मार्को जेनसन के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

यह सीरीज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए आखिरी तैयारी मानी जा रही है. इस सीरीज में जीत दर्ज करना दोनों टीमों के आत्मविश्वास को काफी बढ़ा सकता है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने सुपर आठ मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. बाद में दक्षिण अफ्रीका फाइनल तक पहुंचा था, जहां उसे भारत से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. दोनों टीमें इस सीरीज में अपनी पिछली सीरीज हारकर आई हैं. दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ हार मिली थी, जबकि वेस्टइंडीज को अफगानिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी.

दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड-टू-हेड (SA vs WI T20I Head to Head Stats)

दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज के बीच अबतक कुल 27 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं, वे काफ़ी रोमांचक रहे हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (SA vs WI Key Players To Watch)

डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis): दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने अपने वनडे करियर की शानदार शुरुआत की है. शुरुआती पांच मैचों में हर बार 50 से अधिक रन बनाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस ने तेजी से इस प्रारूप में अपनी पहचान बनाई है. पिछले नौ मैच के बाद डेवाल्ड ब्रेविस की औसत 67.75 की रही है, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का सबूत है.

क्विंटन डिकॉक (Quinton De Kock): दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया के खिलाफ 53.85 की औसत से 1,077 रन बनाए हैं. ऐसे में क्विंटन डिकॉक पर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं. क्विंटन डिकॉक भी शानदार फॉर्म में हैं.

कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada): कगिसो रबाडा ने इस सीरीज में शानदार गेंदबाजी की हैं. कगिसो रबाडा बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ-साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं. कगिसो रबाडा ने इस साल 10 वनडे मैचों में 27.76 की औसत से 17 विकेट लिए हैं.

कीसी कार्टी (Keacy Carty): वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज कीसी कार्टी ने पिछले 7 मैचों में 243 रन बनाए हैं. इस दौरान कीसी कार्टी की औसत 48.6 और स्ट्राइक रेट 91.01 रही है. कीसी कार्टी की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होती है.

शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer): वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने हाल के मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है. शिमरोन हेटमायर ने पिछले 10 मैचों में 48.71 की औसत और 93.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 341 रन बनाए हैं.

जस्टिन ग्रीव्स (Justin Greaves): गेंदबाजी में जस्टिन ग्रीव्स ने अपनी सटीकता से सभी को प्रभावित किया है. जस्टिन ग्रीव्स ने पिछले चार मैचों में छह विकेट चटकाए हैं, और जस्टिन ग्रीव्स की इकॉनमी मात्र 4.04 रही है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs WI 2nd T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे.

वेस्टइंडीज: एविन लुईस, ब्रैंडन किंग (कप्तान), जॉनसन चार्ल्स (विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, कीसी कार्टी, जस्टिन ग्रीव्स, गुडाकेश मोटी, खारी पियरे, जेडन सील्स, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड.

नोट: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.