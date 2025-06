Shubman Gill To be Fined for Wearing Black Socks? काले मोज़े पहनने पर शुभमन गिल पर लग सकता है जुर्माना, भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट में ICC नियमों के उल्लंघन का मामला

India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी(Anderson-Tendulkar Trophy) 2025 का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसके टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अपने कप्तानी करियर का शानदार आगाज़ किया. हेडिंग्ले के मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले के पहले दिन गिल ने इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया. शुभमन ने 175 गेंदों पर नाबाद 127 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। यह पारी भारत के पहले दिन के दबदबे की बड़ी वजह रही. पहले दिन का खेल ख़त्म, टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 359 रन, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शतक, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

हालांकि, मैच के बाद शुभमन गिल पर जुर्माना लगने की आशंका जताई जा रही है. दरअसल, बल्लेबाजी के दौरान गिल को काले रंग की मोज़े (सॉक्स) पहने हुए देखा गया, जो ICC के कपड़े और उपकरण संबंधी नियमों के खिलाफ है. मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की सिफारिशों के अनुसार, खिलाड़ियों को टेस्ट मैचों में सफेद या टीम के आधिकारिक ड्रेस कोड के अनुरूप मोज़े पहनने होते हैं. ऐसे में गिल पर ICC की आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बन सकता है और उन्हें मैच रेफरी के सामने पेश होकर जवाब देना पड़ सकता है.

शुभमन गिल ने तोड़ी आईसीसी की आचार संहिता

