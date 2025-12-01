Shubman Gill Fitness Updates: शुभमन गिल ने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में शुरू की रिहैब, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में कर सकते हैं वापसी 

शुभमन गिल( Photo Credit: X/@BCCI)

Shubman Gill Fitness Updates: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के युवा कप्तान शुभमन गिल अपनी चोट से उबरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुके हैं. 1 दिसंबर 2025 से वह बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में औपचारिक रूप से अपने रिहैबिलिटेशन का अगला चरण शुरू करेंगे. गौरतलब है कि गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज़ से बाहर हैं और पिछले महीने पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के बाद गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गिल ने पहले मुंबई में लंबा फिजियोथेरेपी सत्र पूरा किया. इसके बाद वह परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ गए, जहां उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से आराम किया. 1 दिसंबर (सोमवार) को वह बेंगलुरु पहुंचे, जहां BCCI की मेडिकल टीम अब उनकी फिटनेस प्रगति, रिहैब लोड और रिकवरी टाइमलाइन पर कड़ी निगरानी रखेगी.

सूत्रों के मुताबिक, रिकवरी चरण के दौरान गिल ने अभी तक बैटिंग नहीं की है, हालांकि आने वाले दिनों में वह हल्के नेट सेशन शुरू कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि हाल ही में कई लंबी उड़ानों के दौरान उन्हें किसी भी तरह की असुविधा महसूस नहीं हुई, जिसे एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज़ 9 दिसंबर से शुरू हो रही है. गिल की उपलब्धता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इस सप्ताह प्रशिक्षण के दौरान कैसी प्रगति दिखाते हैं.