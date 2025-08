Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? मैनचेस्टर में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals Women vs Southern Brave Women, The Hundred Womens Competition 2025 2nd Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की अगुवाई बेथ मूनी (Beth Mooney) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव महिला की कमान जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Ireland Women vs Pakistan Women, 1st T20I Live Streaming In India: आयरलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और साउथर्न ब्रेव के बीच प्रतिद्वंद्विता में गति में काफी बदलाव देखा गया है, लेकिन पहले मुकाबलों में, ओरिजिनल्स ने ही बढ़त बनाए रखी है. पिछले सीजन में ओरिजिनल्स ने दबाव में बेहतर गहराई, निष्पादन और नियंत्रण का प्रदर्शन करते हुए साउथर्न ब्रेव के खिलाफ शीर्ष स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, साउदर्न ब्रेव ने एक कठिन सीज़न का सामना किया और इस मैच में केवल एक जीत के साथ तालिका में सबसे नीचे रहा.

वायट-हॉज बल्ले शानदार लय फॉर्म में हैं. वायट-हॉज ने अपनी पिछली छह पारियों में प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से चार बार 30 से अधिक का स्कोर बनाया है. दूसरी तरफ, लॉरेन फ़िलर पिछले कुछ समय से ज्यादा विकेट लेने में असमर्थ रहीं हैं. हालांकि, लॉरेन फ़िलर ने काफी जोश के साथ गेंदबाजी की है और अपनी गति बरकरार रखी है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MO W vs SB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐतिहासिक रूप से, मैनचेस्टर को इस संघर्ष में सफलता मिली है, और वे 2025 सीज़न के दूसरे ओपनर में उस आत्मविश्वास को बरकरार रखना चाहेंगे. वहीं, साउदर्न ब्रेव के लिए, यह मैच काफी अहम होगा. इस बीच दोनों ही टीमें अपने अभियान की शुरूआत करने के लिए काफी उत्सुक हैं.

मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला (MO W vs SB W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन साउथर्न ब्रेव महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.