RSAW vs INDW, 2nd T20I Match Preview: किंग्समीड में आज दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट समेत सभी डिटेल्स

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Preview Details: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब वह अपनी बढ़त को मजबूत करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम इस मुकाबले में वापसी कर सीरीज बराबर करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम इस मुकाबले में घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. पहले मुकाबले में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां लॉरा वोल्वार्ड्ट और एनेरी डर्कसेन की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत लक्ष्य हासिल किया गया. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका ने 3 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

दूसरी तरफ भारत महिला टीम को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. टीम की बल्लेबाजी में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 47 रन की पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा सहयोग नहीं मिला. ऐसे में इस मुकाबले में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स टीम को मजबूती दे सकती हैं. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा को बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

किंग्समीड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Kingsmead Stadium Pitch Report)

डरबन के किंग्समीड स्टेडियम की पिच संतुलित मानी जाती है. यहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जबकि बाद में बल्लेबाज रन बना सकते हैं. इस मैदान पर औसत स्कोर 135-140 रन के आसपास रहता है, ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (SA W vs IND W Key Players To Watch Out): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, आयाबोंगा खाका, लॉरा वोल्वार्ड्ट और एनेरी डर्कसेन जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (SA W vs IND W Mini Battle): स्मृति मंधाना और आयाबोंगा खाका के बीच नई गेंद से टक्कर दिलचस्प होगी. वहीं, शेफाली वर्मा और नॉनकुलुलेको म्लाबा के बीच मिडिल ओवर्स में मुकाबला अहम रहेगा.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला दूसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (SA W vs IND W 2nd T20I Date And Venue)

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (SA W vs IND W 2nd T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का भारत में टीवी पर प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch SA W vs IND W 2nd T20I Live Streaming In India)

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 2nd T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, काश्वी गौतम, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रीय चारणी.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.