RSAW vs INDW, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला मुकाबले में गेंदबाज दिखाएंगे दम या बल्लेबाज करेंगे रन की बारिश, यहां जानें पिच और मौसम का हाल

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब वह अपनी बढ़त को मजबूत करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम इस मुकाबले में वापसी कर सीरीज बराबर करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: KKR vs RR, IPL 2026 28th Match Winner Prediction: टूर्नामेंट के 28वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीत की राह पर लौटना चाहेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

हालिया प्रदर्शन को देखें तो दक्षिण अफ्रीका महिला टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है. पहले मुकाबले में टीम ने लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी. वहीं भारत महिला टीम को बल्लेबाजी में सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि पिछले मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका था.

किंग्समीड, डरबन की पिच रिपोर्ट (Kingsmead Pitch Report)

डरबन के किंग्समीड स्टेडियम की पिच संतुलित मानी जाती है. यहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा. औसतन इस मैदान पर पहली पारी का स्कोर 135-140 रन के आसपास रहता है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना यहां फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

मौसम अपडेट (Durban Weather Update)

डरबन में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. तापमान लगभग 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हल्की नमी और समुद्री हवाओं के कारण तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है. बारिश की संभावना कम है, जिससे पूरे मैच के होने की उम्मीद है.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 2nd T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, काश्वी गौतम, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रीय चारणी.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.