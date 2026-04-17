RSAW vs INDW, 1st T20I Match Preview: किंग्समीड में आज दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट समेत सभी डिटेल्स

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Preview Details: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-4 से सीरीज हार चुकी है और अब वापसी करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से हराकर शानदार फॉर्म हासिल की है और इस मुकाबले में भी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats And Preview: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम इस मुकाबले में घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहेगी. टीम की बल्लेबाजी में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

दूसरी तरफ भारत महिला टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी टीम को तेज शुरुआत दिला सकती है. मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती देती हैं. वहीं गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और रेणुका ठाकुर अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 6 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

किंग्समीड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Kingsmead Stadium Pitch Report)

डरबन के किंग्समीड स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां नई गेंद से स्विंग और बाउंस देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. हालांकि, सेट होने के बाद बल्लेबाज रन बना सकते हैं. ऐसे में एक संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (SA W vs IND W Key Players To Watch Out): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, आयाबोंगा खाका, तजमिन ब्रिट्स और नॉनकुलुलेको म्लाबा जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (SA W vs IND W Mini Battle): स्मृति मंधाना और आयाबोंगा खाका के बीच नई गेंद से टक्कर दिलचस्प होगी. वहीं, शेफाली वर्मा और नॉनकुलुलेको म्लाबा के बीच मिडिल ओवर्स में मुकाबला भी अहम रहेगा.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (SA W vs IND W 1st T20I Date And Venue)

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (SA W vs IND W 1st T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch SA W vs IND W 1st T20I Live Streaming In India)

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 1st T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, एनेके डर्कसेन, सुने लुस, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, कायला रेनेक, आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, श्रीय चारणी, रेणुका ठाकुर.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.