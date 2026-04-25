RR vs SRH Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 36th Match Stats: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Live Streaming: आज राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 36वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 25 अप्रैल को होगा. रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 5 मुकाबले जीते हैं और 2 में हार झेली है. वहीं, ईशान किशन के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 मुकाबले जीते हैं और 3 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (RR vs SRH Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 22 मैच खेले गए हैं. इनमें से 13 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं, जबकि 9 मैच राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया था.

राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले मुकाबले में जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में रियान पराग और शिमरोन हेटमायर अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम ने पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड टीम के लिए अहम होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासेन मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में हर्ष दुबे और नितीश रेड्डी टीम को मजबूती देंगे.

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच काली मिट्टी से बनी है, जो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद करती है. यहां पिछले मैचों में बड़े स्कोर देखने को मिले हैं. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, जबकि स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में असर डाल सकते हैं. 25 अप्रैल को जयपुर में मौसम काफी गर्म रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है. मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल ने पिछले 10 मैचों में 45.63 की औसत से 365 रन बनाए हैं. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 10 मैचों में 355 रन बनाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने पिछले 10 मैचों में 171.62 की स्ट्राइक रेट से 496 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने पिछले 8 मैचों में 12 विकेट झटके हैं, जबकि रवि बिश्नोई ने पिछले 7 मैचों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RR vs SRH 36th T20 Match Playing Prediction)

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा और नांद्रे बर्गर.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा.

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.