RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Live Toss And Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला. यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 36th Match Live Toss And Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर है. इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: DC vs PBKS, IPL 2026 35th Match Live Toss And Scorecard: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SRH vs LSG 10th T20 Match Playing)

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा.

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Rajasthan Royals Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team Match Scorecard)

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 36वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 7 मुकाबलों में 5 जीत हासिल की है, जबकि 2 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 में से 4 मैच जीते हैं और 3 मुकाबलों में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और शिमरोन हेटमायर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में नितीश रेड्डी और हर्ष दुबे टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.