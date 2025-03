IND vs NZ, ICC Champions Trophy 2025 Final Live Toss & Scorecard: रोहित का टॉस हारने का सिलसिला जारी, न्यूज़ीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का फाइनल मुकाबला 09 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूज़ीलैंड को जल्दी रोक सकते है. रोहित शर्मा का टॉस हारने का सिलसिला जारी हैं. इस टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड पहले ही ग्रुप स्टेज में भिड़ चुके हैं, जहां टीम इंडिया ने 44 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी. लेकिन यही एक बड़ी चिंता भी है. अगर पिछले 10 सालों के आईसीसी वनडे टूर्नामेंट देखें, तो दो बार ऐसा हुआ है जब भारत ने लीग स्टेज में किसी टीम को हराया, लेकिन फाइनल में उसी टीम से हार गया. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूज़ीलैंड और टीम इंडिया के बीच होगी काटें की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

न्यूज़ीलैंड ने जीता टॉस

CT 2025. New Zealand won the toss and elected to bat. https://t.co/uCIvPtzZQH #INDvNZ #ChampionsTrophy #Final

— BCCI (@BCCI) March 9, 2025