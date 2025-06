बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की ओर से आरसीबी टीम के सम्मान समारोह को देखते हुए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है. यह कार्यक्रम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 5 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगा. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक विधान सौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास की सड़कों से बचें. इस दौरान कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा. पार्किंग की सुविधा सीमित होने के कारण लोगों को मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

Due to felicitation function for RCB team at chinnaswamy stadium from 5PM to 6PM public are advised to avoid roads sorrounding vidhnasoudha and chinnaswamy stadium from 3PM to 8PM. There will be NO victory parade, Due to limited parking, public are advised to use Metro and other… pic.twitter.com/TtxaaKjC7V— IANS (@ians_india) June 4, 2025