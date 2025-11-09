Rajat Patidar Injury: आईपीएल 2026 से पहले राजत पाटीदार की चोट ने बढाई टेंशन, चार महीने तक क्रिकेट रह सकते हैं दूर

Rajat Patidar (Photo: X)

Rajat Patidar Injury: भारतीय क्रिकेट और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी निराशाजनक खबर सामने आई है. आरसीबी के कप्तान राजत पाटीदार ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था, अब लंबे समय तक मैदान से दूर रह सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें मैच के दौरान मसल टियर (मांसपेशी फटने) की गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण उनकी वापसी में करीब चार महीने का समय लग सकता है. यह चोट न केवल उनके घरेलू क्रिकेट सीज़न बल्कि IPL 2026 में उनकी संभावित भागीदारी को भी संकट में डाल सकती है. संजू सैमसन का CSK से जुड़ना लगभग तय, रवींद्र जडेजा लौट सकते हैं राजस्थान रॉयल्स, इन स्टार्स पर भी दांव लगा रही टीमें

दैनिक जागरण के खेल पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट के अनुसार, राजत पाटीदार को कम से कम चार महीने के लिए आराम की सलाह दी गई है. इसका मतलब है कि वह पूरा रणजी ट्रॉफी सीज़न और अन्य घरेलू टूर्नामेंट्स से भी बाहर रह सकते हैं. उनकी यह अनुपस्थिति न केवल उनके खेल की लय को प्रभावित करेगी, बल्कि भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीदों को भी झटका दे सकती है. पाटीदार पिछले कुछ महीनों में शानदार फॉर्म में थे और लगातार चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे.

BCCI से आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार

अब तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से उनकी चोट पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मेडिकल टीम फिलहाल उनकी स्थिति पर नज़र रखे हुए है और विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. पाटीदार की चोट की गंभीरता को देखते हुए यह साफ है कि उनकी फिटनेस को लेकर RCB प्रबंधन भी काफ़ी चिंतित है.

IPL 2026 में खेलने पर संशय

अगर पाटीदार की रिकवरी अवधि चार महीने की रहती है, तो वह फरवरी 2026 के मध्य तक मैदान से बाहर रह सकते हैं. आमतौर पर IPL का नया सीज़न मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है, ऐसे में उनके पास फिटनेस हासिल करने के लिए बहुत सीमित समय बचेगा. हालांकि, अगर रिहैब प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है और वह समय पर पूरी तरह फिट हो जाते हैं, तो उनके पास RCB की कप्तानी में IPL 2026 खेलने का मौका रहेगा. फ्रैंचाइज़ी प्रबंधन भी चाहता है कि वह जल्दबाज़ी में वापसी न करें और पूर्ण रूप से फिट होकर ही मैदान पर उतरें.

RCB के लिए पाटीदार की चोट बड़ा झटका है क्योंकि वह टीम के कप्तान होने के साथ-साथ मध्यक्रम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं. IPL 2025 में उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी थी. ऐसे में, उनकी अनुपस्थिति टीम के संतुलन को प्रभावित कर सकती है. भारतीय टीम प्रबंधन भी उनकी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि पाटीदार टेस्ट टीम के संभावित मिडल-ऑर्डर विकल्प के रूप में देखे जा रहे थे.