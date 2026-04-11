PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Toss Winner Prediction: मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कौन होगा टॉस का बॉस, मैच से पहले जानें किस टीम के पक्ष में जा सकता है टॉस

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Toss Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन अच्छी शुरुआत की है और टीम दो जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद को अब तक तीन मैचों में सिर्फ एक जीत मिली है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के हाथों में है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महा-मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 11 अप्रैल को होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है. एक तरफ पंजाब किंग्स जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड-टू-हेड (PBKS vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में भी सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले में जीत दर्ज की थी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है. ऐसे में ज्यादातर टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती हैं, ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सके.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद में कौन होगा टॉस का बॉस. (PBKS vs SRH Toss Winner Prediction)

पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टॉस के आंकड़े काफी संतुलित रहे हैं. हालांकि मौजूदा परिस्थितियों और हालिया फॉर्म को देखते हुए टॉस किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है. दोनों टीमों के पास मजबूत कप्तान हैं और टॉस का फैसला मैच की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. इस मुकाबले में हल्का झुकाव पंजाब किंग्स की ओर देखा जा सकता है, लेकिन टॉस पूरी तरह किस्मत का खेल है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs SRH 17th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कॉनॉली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.