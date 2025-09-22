Pakistan Women vs South Africa Women, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को महज 115 रनों पर रोका, नाशरा संधू ने चटकाए 6 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम(Credit: X/@TheRealPCBMedia)

Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard Update: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 22 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को 25 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे मुकाबलों को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, पाकिस्तान की टीम अब लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) कर रहें हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan Women vs South Africa Women, 3rd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 46 ओवरों में तीन विकेट खोकर 292 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज तज़मीन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा नाबाद 171 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 44.4 ओवर में महज 287 रन बनाकर सिमट गई.

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

South Africa Women tour of Pakistan 2025 South Africa Women set Pakistan Women a target of 116 runs South Africa Women: 115 (25.5 ov) Live Updates: https://t.co/JmbAQ30RYK Watch Live: https://t.co/kvzyhHAs1f#PAKWvSAW | #BackOurGirls — PCB Live Scores (@TheRealPCB_Live) September 22, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शानदार 38 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 25.5 ओवरों में महज 115 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने सबसे ज्यादा 28 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 23 गेंदों पर छह चौके लगाए. लौरा वोल्वार्ड्ट के अलावा मसाबाता क्लास ने नाबाद 13 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से नाशरा संधू ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए. नाशरा संधू के अलावा सैयदा अरूब शाह ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 116 रन बनाने हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीमे यह मुकाबला जीतकर पाकिस्तान को सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 115/10, 25.5 ओवर (काराबो मेसो 12 रन, लॉरा वोल्वार्ड्ट 28 रन, सुने लुस 10 रन, मियां स्मिट 9 रन, एनेके बॉश 10 रन, सिनालो जाफ्ता 4 रन, क्लो ट्रायॉन 3 रन, नादिन डी क्लार्क 13 रन, अयाबोंगा खाका 8 रन, मसाबाता क्लास नाबाद 13 रन और नॉनकुलुलेको म्लाबा 0 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (नाशरा संधू 6 विकेट, डायना बेग 1 विकेट, ओमैमा सोहेल 1 विकेट, सैयदा अरूब शाह 2 विकेट और फातिमा सना 1 विकेट).

नोट: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.