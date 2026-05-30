PAK vs AUS, 1st ODI Key Players To Watch Out: आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Key Players To Watch: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, मिचेल मार्श चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंगलिस टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारकर आ रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया युवा खिलाड़ियों के साथ नई चुनौती पेश करने के लिए तैयार है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. चलिए इस मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (PAK vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 112 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से 71 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 36 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज अपने नाम की थी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (PAK vs AUS Key Players To Watch)

पाकिस्तान के लिए बाबर आजम सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. बाबर अच्छी फॉर्म में हैं और टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. नसीम शाह की वापसी भी पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देगी.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंगलिस आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. बल्लेबाजी में कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में एडम जम्पा टीम के तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. रावलपिंडी की पिच से उन्हें अच्छा टर्न मिलने की उम्मीद होगी.

पाकिस्तान की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में बाबर आजम, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन उसके पास मैच जिताने वाले कई खिलाड़ी मौजूद हैं. जोश इंगलिस और कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि एडम जम्पा और नाथन एलिस गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभाएंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: शामिल हुसैन, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान, गाजी घोरी (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंगलिस (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, एडम जम्पा, राइली मेरेडिथ और बिली स्टेनलेक.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.