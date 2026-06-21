BAN vs AUS, 3rd T20I Match Live Score Update: चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है सीरीज का आखिरी मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी. ऐसे में अब मेजबान बांग्लादेश की नजरें सम्मान बचाने वाली जीत पर होंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरी है. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त, 3-0 से सीरीज किया अपने नाम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें अलग-अलग लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी हैं. बांग्लादेश ने दोनों मुकाबलों में संघर्ष जरूर किया है, लेकिन जीत हासिल करने में सफल नहीं हो सका. दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 7 रन से हार गई थी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए वनडे सीरीज में मिली हार का बदला टी20 सीरीज जीतकर ले लिया है. अब कंगारू टीम की नजरें सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर टिकी होंगी.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 4 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

बांग्लादेश की टीम में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद और अब्दुल गफ्फार सकलैन अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिशेल मार्श, जोश इंगलिस, मैट रेनशॉ और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम जम्पा, जोएल डेविस, नाथन एलिस और स्पेंसर जॉनसन टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

चट्टोग्राम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. इस सीरीज में यहां की सतह धीमी रही है और स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है. बल्लेबाजों को शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है. दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने 196 रन का बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को समय लेना पड़ा था. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस पिच पर 170 से 180 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.