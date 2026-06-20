IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त, 3-0 से सीरीज किया अपने नाम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को नौ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया हैं. भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में अफगानिस्तान ने टीम इंडिया के सामने रखा 219 रनों का टारगेट, हशमतुल्लाह शाहिदी ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का आगाज बेहद ही निराशाजनक रहा और महज 36 रन के स्कोर पर टीम के चार दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजई ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 141 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 44.2 ओवरों में महज 218 रन बनाकर सिमट गई. अफगानिस्तान की तरफ से कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने सबसे ज्यादा 102 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 131 गेंदों पर 13 चौके और एक छक्के लगाए. हशमतुल्लाह शाहिदी के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने 50 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार और हर्ष दुबे ने एक-एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 219 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने महज 28.4 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने सबसे ज्यादा नाबाद 104 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान यशस्वी जयसवाल ने महज 86 गेंदों पर 14 चौके और तीन छक्के लगाए. यशस्वी जयसवाल के अलावा रोहित शर्मा ने रन बटोरे.

वहीं, अफगानिस्तान की टीम को मोहम्मद नबी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद नबी के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी: 218/10, 44.2 ओवर (रहमानुल्लाह गुरबाज़ 5 रन, इब्राहिम जादरान 11 रन, रहमत शाह 5 रन, हशमतुल्लाह शाहिदी 102 रन, दरविश रसूली 1 रन, अजमतुल्लाह उमरजई 50 रन, मोहम्मद नबी 21 रन, राशिद खान 5 रन, एएम ग़ज़नफ़र 1 रन, ज़िया उर रहमान शरीफी नाबाद 1 रन और फरीद अहमद मलिक 0 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट, प्रिंस यादव 1 विकेट, गुरनूर ब्रार 1 विकेट और हर्ष दुबे 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 224/1, 28.4 ओवर (यशस्वी जयसवाल नाबाद 104 रन, रोहित शर्मा 79 रन, श्रेयस अय्यर नाबाद 20 रन.)

अफगानिस्तान की गेंदबाजी: (मोहम्मद नबी 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.