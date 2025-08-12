Cricket Match Schedule For Today: 12 अगस्त को PAK, AUS, SA, WI समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

International Cricket Match Schedule For Today: 12 अगस्त 2025 को क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक मुकाबलों से भरा दिन रहने वाला है, जहां देश-विदेश की कई बड़ी लीग और टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे. आंध्र प्रीमियर लीग 2025 में डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम में डबल हेडर मुकाबले होंगे. पहला मैच दोपहर 1:30 बजे भीमवरम बुल्स और अमरावती रॉयल्स के बीच खेला जाएगा, जबकि शाम 6:30 बजे विजयवाड़ा सनशाइनर्स और सिम्हाद्रि विजाग लायंस आमने-सामने होंगे. वहीं, दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में भी अरुण जेटली स्टेडियम में डबल हेडर होगा. दोपहर 2:00 बजे आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स और शाम 7:00 बजे पुरानी दिल्ली 6 बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20I मुकाबला दोपहर 2:45 बजे मारारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन में खेला जाएगा, जिस पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें टिकी रहेंगी. वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तानतीसरा वनडे होगा निर्णायक मुकाबला, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
कर्नाटक में महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 के तहत मैसूर के श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड में दो मुकाबले दोपहर 3:15 बजे हुबली टाइगर्स बनाम शिवमोग्गा लायंस और शाम 7:15 बजे मैसूर वॉरियर्स बनाम गुलबर्गा मिस्टिक्स होंगे. वहीं, कैरेबियन टूर पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक ODI शाम 7:00 बजे ब्रायन लारा स्टेडियम, त्रिनिदाद में खेला जाएगा, जो सीरीज का परिणाम तय करेगा. इंग्लैंड में ‘द हंड्रेड’ के महिला टूर्नामेंट में शाम 7:30 बजे बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम ओवल इन्विंसिबल्स महिला और पुरुष टूर्नामेंट में रात 11:00 बजे बर्मिंघम फीनिक्स बनाम ओवल इन्विंसिबल्स के मुकाबले खेले जाएंगे. इतने सारे रोमांचक मैचों के साथ 12 अगस्त क्रिकेट प्रेमियों के लिए भरपूर मनोरंजन लेकर आएगा.
12 अगस्त 2025 (मंगलवार) के क्रिकेट मुकाबलों की सूची
|टूर्नामेंट
|मुकाबला
|स्थान
|समय (IST)
|टेलीकास्ट
|लाइव स्ट्रीमिंग
|आंध्र प्रीमियर लीग 2025
|भीमवरम बुल्स बनाम अमरावती रॉयल्स (8वां मैच)
|डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम
|दोपहर 1:30 बजे
|Star Sports First, Star Sports 1 Telugu
|FanCode
|विजयवाड़ा सनशाइनर्स बनाम सिम्हाद्रि विजाग लायंस (9वां मैच)
|डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम
|शाम 6:30 बजे
|Star Sports First, Star Sports 1 Telugu
|FanCode
|दिल्ली प्रीमियर लीग 2025
|आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स (20वां मैच)
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|दोपहर 2:00 बजे
|DD Sports
|FanCode
|पुरानी दिल्ली 6 बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स (21वां मैच)
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|शाम 7:00 बजे
|DD Sports
|FanCode
|साउथ अफ्रीका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2025
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2nd T20I
|मारारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन
|दोपहर 2:45 बजे
|Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi
|JioHotstar
|महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025
|हुबली टाइगर्स बनाम शिवमोग्गा लायंस (3रा मैच)
|श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
|दोपहर 3:15 बजे
|Star Sports 1 Kannada
|FanCode
|मैसूर वॉरियर्स बनाम गुलबर्गा मिस्टिक्स (4था मैच)
|श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
|शाम 7:15 बजे
|Star Sports 1 Kannada
|FanCode
|इंग्लैंड डोमेस्टिक वन-डे कप 2025
|यॉर्कशायर बनाम लंकाशायर (ग्रुप B)
|यॉर्क क्रिकेट क्लब, यॉर्क
|दोपहर 3:30 बजे
|—
|ECB वेबसाइट / ऐप
|पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज 2025
|वेस्ट इंडीज बनाम पाकिस्तान, 3rd ODI
|ब्रायन लारा स्टेडियम, तारौबा, त्रिनिदाद
|शाम 7:00 बजे
|-
|FanCode
|द हंड्रेड वुमेंस कंपटीशन 2025
|बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम ओवल इन्विंसिबल्स महिला (10वां मैच)
|एडबास्टन, बर्मिंघम
|शाम 7:30 बजे
|Sony Sports Ten 5
|SonyLIV
|द हंड्रेड मेन्स कंपटीशन 2025
|बर्मिंघम फीनिक्स बनाम ओवल इन्विंसिबल्स (10वां मैच)
|एडबास्टन, बर्मिंघम
|रात 11:00 बजे
|Sony Sports Ten 5
|SonyLIV
नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.