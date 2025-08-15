NT Strike vs Nepal 5th T20 2025 Full Scorecard: टॉप एंड टी20 सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन से नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक ने नेपाल को 42 रन से हराया, डार्सी शॉर्ट ने खेली दमदार पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

नेपाल क्रिकेट टीम(Photo Credit:X@CricketNep)

Nepal National Cricket Team vs Northern Territory Strike Match Scorecard: टॉप एंड टी20 सीरीज 2025 के पांचवें मुकाबले में नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक (NTS) ने शुक्रवार रात डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड नंबर 2 पर नेपाल को 42 रन से मात देकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली. नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला उनके लिए उल्टा साबित हुआ. मेजबान टीम के कप्तान डार्सी शॉर्ट ने शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए 34 गेंदों पर 51 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था. टॉम एंड्रयूज ने 26 गेंदों पर नाबाद 32 रन की पारी खेली, जबकि जॉर्डन सिल्क (19) और कॉनर कैरोल (18) ने भी अहम योगदान दिया.

निर्धारित 20 ओवर में नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक ने 8 विकेट पर 177 रन बनाए। नेपाल की ओर से संदीप लामिछाने ने सबसे सफल गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि शाहब आलम और रोहित पौडेल को 2-2 विकेट मिले.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. पारी के तीसरे ओवर में ही टीम ने 16 रन पर 2 विकेट गंवा दिए और 6वें ओवर तक स्कोर सिर्फ 25/3 हो गया. कप्तान रोहित पौडेल ने 21 गेंदों पर 23 रन बनाए, जबकि कुशल मल्ला ने 26 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली और टीम को संभालने की कोशिश की. गुलशन झा ने 22 गेंदों पर 26 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए.

नेपाल 20 ओवर में 8 विकेट खोकर केवल 135 रन ही बना सका और 42 रन से मुकाबला हार गया. बल्लेबाजी क्रम में निरंतर गिरते विकेट ने नेपाल को लक्ष्य से दूर कर दिया. ओपनर कुशल भुर्टेल (8) और लोकेश बम (0) सस्ते में पवेलियन लौट गए, जबकि मध्यक्रम भी डार्सी शॉर्ट और केन रिचर्डसन की कसी हुई गेंदबाजी के आगे संघर्ष करता नजर आया.

नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक की ओर से मैट हैमंड सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट झटके. केन रिचर्डसन ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि डार्सी शॉर्ट, टॉम एंड्रयूज और हैमिश मार्टिन को 1-1 सफलता मिली. शॉर्ट ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी प्रभाव छोड़ा और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत से NTS ने टूर्नामेंट में 2 अंक हासिल किए, जबकि नेपाल को अभी खाता खोलना बाकी है.