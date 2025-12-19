New Zealand vs West Indies, 3rd Test Match Day 2 Stumps Scorecard: दूसरे दिन का खेल हुआ खत्म, वेस्टइंडीज ने बिना विकेट गंवाए बनाए 110 रन; यहां देखें स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd Test Match Day 1 Stumps Scorecard Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे मुकाबले न्यूज़ीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने 23 ओवर में बिना विकेट गवाएं 110 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ बे ओवल में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की गेंदबाजी बेहद साधारण रही थी, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति वेस्टइंडीज ने अपनी बल्लेबाजी से करने की कोशिश की है और दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक बिना विकेट गंवाए 110 रन बना लिए हैं. जॉन कैंपबेल 60 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 45 और ब्रैंडन किंग 78 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर खेल रहे हैं. वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड से पहली पारी के आधार पर अभी भी 465 रन पीछे है. वेस्टइंडीज ने अगर इसी तरह तीसरे दिन भी बल्लेबाजी की, तो टेस्ट रोमांचक हो सकता है.

इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की. न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के खेल की शुरुआत 1 विकेट पर 334 रन से शुरू की थी. कॉन्वे ने 178 और जैकब डफी ने 9 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई.

डेवन कॉन्वे ने अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाया. कॉन्वे 367 गेंद पर 31 चौकों की मदद से 227 रन की पारी खेलकर आउट हुए. ये उनके टेस्ट करियर का छठा शतक था. केन विलियमसन 31 और ग्लेन फिलिप्स 29 रन बनाकर आउट हुए. रचिन रवींद्र 72 और एजाज पटेल 30 रन बनाकर नाबाद रहे. माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड रचिन को शतक का मौका देगी, लेकिन कप्तान लैथम ने 8 विकेट पर 575 रन पर पारी घोषित कर दी. पहले दिन लैथम ने 137 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे. लैथम ने 246 गेंद पर 1 छक्के और 15 चौकों की मदद से 137 रन बनाए थे. टेस्ट करियर का ये उनका 15वां शतक था.

वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच और रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट लिए, जबकि जायडन सिल्स, एंडरसन फिलिप, और जस्टिन ग्रिव्स ने 2-2 विकेट लिए. 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे चल रही है. सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, जबकि दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड विजयी रही थी.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.