New Zealand vs South Africa Free Live Streaming: NZ बनाम SA क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण कैसे देखें?

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Free Live Streaming Online and TV Channel Telecast: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, ज़िम्बाब्वे में त्रिकोणीय श्रृंखला में अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार रखने के लिए आज शाम हरारे में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ेगा. ब्लैककैप्स ने दो शानदार जीत दर्ज की हैं, जबकि प्रोटियाज़ ने ज़िम्बाब्वे पर दो जीत हासिल की हैं, हालाँकि टूर्नामेंट में पहले न्यूज़ीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था. यह सर्वविदित है कि ये दोनों टीमें फाइनल में खेलेंगी. अपने पिछले मुकाबले में, दक्षिण अफ्रीका ने कुछ अच्छे पल ज़रूर देखे, लेकिन उनका फायदा नहीं उठा पाया. पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार है, इसलिए एक बेहतरीन मैच की उम्मीद है.

NZ बनाम SA: न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे ने अब तक इस दौरे पर अर्धशतक जड़ा है और वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी शानदार बल्लेबाजी से खेल का रुख बदल सकते हैं. ब्लैककैप्स के लिए रचिन रवींद्र तीसरे नंबर पर खेलेंगे, उनके बाद डेरिल मिशेल और मार्क चैपमैन होंगे. मैट हेनरी गेंद से उनके स्टार खिलाड़ी बने हुए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन उनमें अपार क्षमता है. रुबिन हरमन और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे बल्लेबाज़ बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं, जबकि रासी वैन डेर डूसन बल्लेबाजी क्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस को पावर प्ले में सुधार करना होगा.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे त्रिकोणीय राष्ट्र श्रृंखला 2025 मैच 5 विवरण

Match New Zealand vs South Africa, Zimbabwe Tri-Nation Series 2025 Match 5 Date Tuesday, July 22 Time 4:30 PM IST Venue Harare Sports Club, Harare Live Streaming, Telecast Details FanCode (Live Streaming), No Live Telecast

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे टी20आई त्रिकोणीय राष्ट्र श्रृंखला 2025 मैच 5 का मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

प्रशंसकों के पास भारत में जिम्बाब्वे ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के विकल्प होंगे. NZ बनाम SA जिम्बाब्वे ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और प्रशंसक 29 रुपये का मैच पास खरीदकर इसे देख सकते हैं. प्रशंसक जिम्बाब्वे ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए 89 रुपये का टूर पास भी खरीद सकते हैं. यहां न्यूजीलैंड की जीत के साथ एक बेहतरीन क्रिकेट मैच की उम्मीद करें.